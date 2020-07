Florida thành vùng dịch lớn thứ hai ở Mỹ

Florida thêm hơn 9.000 người nhiễm mới, nâng tổng số ca nCoV lên gần 424.000, vượt New York, trở thành vùng dịch lớn thứ hai nước Mỹ.

Theo số liệu được cơ quan y tế bang Florida công bố hôm 26/7, toàn bang ghi nhận thêm 9.344 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 423.855, chỉ xếp sau bang California với 448.497 ca nhiễm. Bang New York, từng là tâm dịch Covid-19 của Mỹ, ghi nhận 415.827 ca nhiễm.

Florida cũng báo cáo thêm 77 ca tử vong mới do nCoV, mức thấp nhất trong vòng hai tuần, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại bang lên 5.854, đứng thứ 6 cả nước. New York vẫn là bang có số ca tử vong do dịch bệnh nhiều nhất, với hơn 32.000 ca.

Bang Florida phát hiện thêm trung bình 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tháng 7, trong khi California ghi nhận thêm 8.300 ca mỗi ngày, còn New York là 700 ca.

Nhân viên y tế vận chuyển người nhiễm nCoV tại Trung tâm y tế North Shore, Miami, bang Florida, ngày 14/7. Ảnh: Reuters.

Cơ quan y tế Florida cho hay độ tuổi trung bình của người nhiễm nCoV ở bang là 40. Trên toàn bang, 3.391.130 người đã được xét nghiệm nCoV, trong đó 24.060 người nhập viện.

Riêng hạt Miami-Dade, nơi đông dân nhất ở bang Florida và là tâm dịch, đã ghi nhận 2.901 ca nhiễm mới trong ngày 26/7, nâng tổng số ca nhiễm tại hạt này lên 104.755, trong đó 1.388 ca tử vong.

Số ca ở Florida tiếp tục tăng giữa lúc Thống đốc Ron DeSantis thuộc đảng Cộng hòa từ chối ra lệnh cho người dân đeo khẩu trang bắt buộc và yêu cầu trường học mở lại vào tháng 8. Trong khi đó, bang New York đã kiểm soát được dịch bệnh nhờ đóng cửa các nhà hàng, cửa tiệm và yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc.

Sự gia tăng các ca nhiễm mới ở Mỹ xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vẫn muốn xúc tiến việc mở cửa lại các trường học vào mùa thu, dù giáo viên và các gia đình rất lo ngại về khả năng lây nhiễm đối với trẻ em khi quay trở lại trường.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 16,4 triệu người nhiễm, hơn 652.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới, với gần 4,4 triệu ca nhiễm, gần 150.000 ca tử vong.

Mai Lâm (Theo Reuters/NBC Miami)