California thành vùng dịch lớn nhất Mỹ

Với hơn 415.700 ca nhiễm nCoV toàn bang, California đã vượt New York, trở thành vùng dịch lớn nhất nước Mỹ.

Thống đốc California Gavin Newsom cho biết bang này ghi nhận 12.807 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, mức tăng hàng ngày cao nhất từ khi đại dịch bùng phát. Số người chết do nCoV tại bang hiện là 7.892, tăng 115 trường hợp so với một ngày trước đó.

Theo số liệu từ NBC, ca nhiễm nCoV tại California đã tăng lên 415.763, vượt con số 415.094 tại New York và cao hơn cả vùng dịch lớn thứ năm thế giới là Nam Phi với hơn 390.000 ca. Tuy nhiên, số người chết do nCoV tại California vẫn kém xa con số 33.368 ca tử vong ở New York.

"Đó là một lời nhắc nhở khác, khi chúng ta cần cảnh báo bất cứ ai về mức độ ảnh hưởng mà nCoV đang gây ra", Thống đốc Newsom cho biết.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại một trạm lưu động ở thành phố San Diego, bang California, hôm 25/6. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng ba, Newsom trở thành thống đốc đầu tiên ra lệnh phong tỏa toàn bang, buộc các nhà hàng, quán bar, trung tâm giải trí và nhiều doanh nghiệp khác đóng cửa hoặc chuyển đổi cách hoạt động, giúp các ca nhiễm và tử vong mới do nCoV ở California giảm.

Tuy nhiên California, cũng như nhiều bang khác của Mỹ, chứng kiến làn sóng ca nhiễm mới tăng vọt trở lại khi chính quyền dần dỡ các biện pháp hạn chế. Newsom cho biết điều này "không có gì ngạc nhiên" với diện tích rộng lớn của bang và virus có thể dễ dàng lây từ người sang người.

Để ngăn Covid-19, Newsom đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế. Ngoài yêu cầu đóng cửa quán bar, Thống đốc California còn ra lệnh cho các nhà hàng, rạp chiếu phim, vườn thú và bảo tàng ngừng hoạt động trong nhà. Phòng tập thể dục, nhà thờ và tiệm làm tóc phải đóng cửa tại 30 quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Texas và Florida, hai điểm nóng Covid-19 khác tại Mỹ, báo cáo lần lượt hơn 10.500 và hơn 9.700 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm toàn bang lên gần 368.000 và gần 380.000 trường hợp.

Kể từ hồi tháng 6, Mỹ đã chứng kiến các ca nhiễm mới tăng nhanh trở lại và hiện các ca tử vong cũng có dấu hiệu tăng cao. Các chuyên gia đã cảnh báo số người chết do nCoV ở Mỹ có thể tăng đột biến sau khi ca nhiễm mới và các ca phải nhập viện gần đây liên tục vượt kỷ lục.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 15,3 triệu người nhiễm và hơn 630.000 người chết. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 4,1 triệu ca nhiễm và hơn 146.000 ca tử vong.

Ngọc Ánh (Theo NBC)