FIFA xin lỗi HLV tuyển Argentina

MỹChủ tịch FIFA Gianni Infantino công khai xin lỗi HLV Lionel Scaloni, vì yêu cầu đeo găng tay khi cầm Cup vàng tại lễ bốc thăm World Cup 2026.

HLV Scaloni đeo găng tay mang Cup vàng lên sân khấu trong lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy, Washington D.C., Mỹ, ngày 5/12/2025. Ảnh: Reuters

Trong lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy, Washington D.C, Mỹ vào ngày 5/12, ban tổ chức yêu cầu HLV Lionel Scaloni đeo găng tay khi tiếp xúc với Cup vàng. Sự nhầm lẫn này xảy ra do các thành viên ban tổ chức không nhận ra nhà cầm quân từng đưa Argentina tới chức vô địch thế giới 2022.

Scaloni tỏ ra bất ngờ và cho biết ông cảm thấy các quan chức đó "không biết tôi là ai".

Một ngày sau, tại sự kiện công bố lịch thi đấu, Chủ tịch FIFA Infantino đã chủ động sửa sai. Ông mời Scaloni lên sân khấu để trực tiếp nâng Cup mà không cần găng tay.

"Tôi xin lỗi thay mặt FIFA. Tôi không biết nói thế nào nữa", Infantino chia sẻ trước toàn hội trường, đồng thời khẳng định "nhà vô địch thế giới luôn có thể chạm vào Cup".

Chủ tịch FIFA còn đùa rằng Scaloni trông trẻ hơn tuổi thật: "Thật là một chuyện nực cười! Khi trở thành nhà vô địch thế giới, cậu trông trẻ ra mỗi ngày".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và HLV Lionel Scaloni cầm chiếc Cup vàng trong lễ công bố lịch thi đấu World Cup 2026 tại Washington D.C., Mỹ, ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Theo kết quả bốc thăm, Argentina ở bảng J với Algeria, Áo và Jordan. Nhiều CĐV ở Buenos Aires đánh giá Argentina rơi vào bảng dễ thở, nhưng Scaloni cảnh báo không có trận đấu nào dễ dàng tại World Cup. Ông cũng cho biết Argentina sẽ tiếp tục áp dụng công thức từng giúp họ đăng quang tại Qatar 2022.

"Chúng tôi sẽ cống hiến tối đa và cố gắng làm những gì đã làm ở World Cup trước: chiến đấu đến cùng, không bỏ qua bất kỳ pha bóng nào", Scaloni cho biết.

Dù bảng đấu được xem là vừa sức, Argentina đối mặt hành trình khó khăn ở các vòng knock-out, nơi họ có thể gặp chạm trán nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha ngay vòng 1/16. "Như năm 2022, chúng tôi luôn nói rằng không có đối thủ dễ. Trước hết phải vượt qua vòng bảng rồi mới tính tiếp", Scaloni nhấn mạnh.

Scaloni sau đó dành thời gian nhận xét về từng đối thủ mà Argentina sẽ đối đầu. Ông cho rằng Áo thi đấu ấn tượng ở vòng loại và chắc chắn sẽ là đối thủ khó chơi, trong khi Algeria là tập thể chất lượng với nhiều cầu thủ giỏi, sở hữu nguồn nhân lực trẻ dồi dào đóng góp cho cả bóng đá Pháp và các nền bóng đá khác. Scaloni còn đặc biệt ca ngợi HLV trưởng của Algeria - ông Vladimir Petkovic - người từng dẫn dắt chính Scaloni thời còn khoác áo Lazio.

Tại bảng này, Jordan là tân binh, nhưng không vì thế mà Scaloni xem thường. Cho đến bây giờ, ông vẫn chưa quên ký ức thất bại 1-2 trước Arab Saudi ở trận mở màn World Cup 2022. "Chúng tôi có kinh nghiệm đó, phải tiếp cận mọi trận đấu với sự nghiêm túc", Scaloni nói.

Hồng Duy (theo The Straits Times, Reuters)