FedEx sẽ hoàn tiền cho khách nếu được nhận hoàn thuế

Hãng vận tải FedEx cam kết sẽ trả bất kỳ khoản hoàn thuế nhập khẩu nào họ nhận được cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

"Nếu FedEx được hoàn tiền, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bên gửi hàng và người tiêu dùng thực sự phải chịu các khoản phí đó. Thời điểm và quy trình chính xác cho việc yêu cầu cũng như chi trả hoàn tiền sẽ phụ thuộc một phần vào hướng dẫn sắp tới từ chính phủ và tòa án", FedEx cho biết trong tuyên bố ngày 26/2.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi FedEx nộp đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế tại Mỹ (CIT), yêu cầu được hoàn số thuế nhập khẩu đã nộp. FedEx và bộ phận logistics của hãng là nhà nhập khẩu chính thức các mặt hàng chịu thuế theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA). Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các sắc thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump dựa trên đạo luật này.

Xe tải chở hàng của FedEx tại Washington (Mỹ) tháng 11/2024. Ảnh: Reuters

Dù vậy, phán quyết không đề cập đến việc triển khai bất kỳ cơ chế nào để hoàn tiền cho các công ty và cá nhân đã nộp các khoản thuế này. Quy trình hoàn thuế do đó sẽ phụ thuộc vào tòa án cấp thấp hơn là CIT.

Đến nay, hơn 1.000 doanh nghiệp đã nộp đơn lên CIT đòi hoàn thuế nhập khẩu. Trong đó có cả các công ty lớn tại Mỹ như Costco hay Revlon. Ngày 20/2, các nhà kinh tế tại hãng nghiên cứu Penn-Wharton Budget Model (PWBM) ước tính chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD thuế nhập khẩu.

Dù vậy, việc thiết lập hệ thống hoàn tiền dự kiến kéo dài. Ngày 24/2, Liberty Justice Center - tổ chức đại diện cho một số nguyên đơn trong vụ kiện ở Tòa Tối cao - cho biết họ cùng luật sư Neal Katyal đã nộp kiến nghị lên Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ và CIT nhằm khởi động quy trình hoàn tiền. Chính phủ Mỹ sẽ phải phản hồi trước ngày 27/2.

Ron Ciotti - luật sư tại hãng luật Hinckley Allen cho rằng các hãng nhập khẩu, phân phối và nhà cung ứng có khả năng được hoàn thuế cao nhất. Vì hồ sơ của họ đi kèm chứng từ hải quan hoặc hóa đơn thể hiện chi tiết từng khoản thuế gắn với mặt hàng cụ thể.

"Chúng tôi cam kết minh bạch và sẽ thông báo rõ ràng khi có thêm hướng dẫn từ chính phủ Mỹ và tòa án", tuyên bố của FedEx viết.

Hà Thu (theo Reuters, AP)