FedEx kiện chính phủ Mỹ đòi hoàn thuế

Ngày 23/2, hãng vận tải FedEx nộp đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế tại Mỹ, yêu cầu được hoàn số thuế nhập khẩu đã nộp.

"Nguyên đơn yêu cầu các bị đơn hoàn trả đầy đủ khoản thuế theo IEEPA mà họ đã nộp cho Mỹ", FedEx viết trong đơn kiện. FedEx và bộ phận logistics của hãng là nhà nhập khẩu chính thức các mặt hàng chịu thuế theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA). Dù vậy, công ty không công bố giá trị cụ thể khoản tiền họ yêu cầu được hoàn.

Động thái của FedEx diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các sắc thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump hồi cuối tuần trước. Trong đơn kiện, hãng nêu tên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), Ủy viên CBP Rodney Scott và chính phủ Mỹ. CBP và Nhà Trắng chưa phản hồi về việc này.

Xe tải chở hàng của FedEx tại Washington (Mỹ) tháng 11/2024. Ảnh: Reuters

Hãng luật Crowell & Moring đại diện cho FedEx trong vụ kiện. Họ cũng đại diện cho Costco, Revlon, EssilorLuxottica và nhiều doanh nghiệp khác trong các vụ kiện đòi hoàn thuế tương tự.

Giới luật sư dự báo về làn sóng khởi kiện đòi bồi thường hàng tỷ USD sau quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ tuần trước. Do Tòa Tối cao không đưa ra hướng dẫn, quy trình hoàn thuế sẽ phụ thuộc vào cấp thấp hơn - Tòa án Thương mại Quốc tế. Vì thế, việc hoàn tiền có thể phức tạp.

Ron Ciotti - luật sư tại hãng luật Hinckley Allen cho rằng các hãng nhập khẩu, phân phối và nhà cung ứng có khả năng được hoàn thuế cao nhất. Vì hồ sơ của họ đi kèm chứng từ hải quan hoặc hóa đơn thể hiện chi tiết từng khoản thuế gắn với mặt hàng cụ thể.

"Nếu hợp đồng của bạn có điều khoản ghi rõ thuế tăng hoặc điều chỉnh giá do thuế, bạn có thể đòi hoàn tiền", Ciotti giải thích.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ phát séc hoàn thuế cho người dân sau phán quyết của Tòa án Tối cao tuần trước. Ông được coi là ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028.

Nhiều người cho rằng phán quyết của Tòa án là chiến thắng lớn cho người tiêu dùng vì họ được hoàn tiền thuế. Song theo Ron Ciotti việc này không khả thi, do nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng không có bằng chứng pháp lý cần thiết để xác định việc thuế đã bị tính vào giá bán hàng hóa hay không.

Hà Thu (theo Reuters)