Gã khổng lồ bán lẻ Costco kiện chính phủ Mỹ

Costco kiện chính phủ Mỹ cuối tuần trước, để đảm bảo sẽ nhận được tiền hoàn nếu Tòa án Tối cao phản đối thuế nhập khẩu của ông Trump.

Trong đơn kiện nộp ngày 28/11 tại Tòa án Thương mại Quốc tế Manhattan, chuỗi bán lẻ Costco cho biết việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) để áp thuế nhập khẩu khiến các doanh nghiệp không chắc chắn có thể lấy lại số tiền lẽ ra họ không phải nộp.

Chuỗi siêu thị cũng phàn nàn Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) từ chối yêu cầu của họ về việc gia hạn thời gian tính toán số thuế phải nộp. Điều này đe đọa quyền được hoàn trả đủ thuế nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi cho ông Trump.

Một siêu thị của Costco tại Gunma (Nhật Bản) năm 2024. Ảnh: Reuters

Sau khi quay lại Nhà Trắng, ông Trump đã áp thêm hàng loạt thuế nhập khẩu lên các sản phẩm và đối tác thương mại. Mức thuế dao động 10-50%, tùy vào xuất xứ hàng hóa. Costco cho biết phải áp dụng nhiều biện pháp để giảm tác động từ thuế nhập khẩu, như giảm số nhà cung cấp, tăng mua hàng sản xuất tại địa phương và đẩy mạnh thương hiệu riêng Kirkland.

Costco là một trong hàng chục công ty Mỹ nộp đơn kiện chính phủ, nhằm bảo vệ khả năng được hoàn thuế. Tuy nhiên, họ là doanh nghiệp lớn nhất nhóm này, với 275 tỷ USD doanh thu trong tài khóa 2025. Theo hồ sơ nộp lên tòa án, những cái tên khác là Bumble Bee Foods, EssilorLuxottica - nhà sản xuất kính Ray-Ban, Kawasaki Motors, Revlon và Yokohama Tire.

Đầu tháng 11, Tòa án Tối cao Mỹ đã có buổi nghe tranh luận đầu tiên về vụ kiện liên quan đến thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump. Trong đó, một số thẩm phán ngờ vực về tính pháp lý của chính sách này. Điều này làm dấy lên lo ngại chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả thuế nhập khẩu nếu nhận phán quyết bất lợi. Bloomberg cho biết số tiền hoàn cho các doanh nghiệp có thể lên hơn 100 tỷ USD.

Các thẩm phán đã đồng ý tăng tốc xét xử vụ kiện này, nhưng không cho biết khi nào sẽ ra phán quyết.

Hà Thu (theo Reuters)