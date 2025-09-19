Fed mở đường cho các nước châu Á giảm lãi suất

Ngân hàng trung ương các nước châu Á có dư địa nới lỏng chính sách lớn hơn, sau khi Cục Dự trữ liên bang (Mỹ) giảm lãi suất tuần này.

Ngày 17/9, Fed thông báo hạ lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), xuống 4-4,25%. Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi đây là động thái "phòng trừ rủi ro", thay vì để vực dậy nền kinh tế suy yếu. Ông ám chỉ có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ thêm 2 lần nữa năm nay.

Theo giới phân tích, động thái của Fed có thể thu hẹp khoảng cách về lợi suất trái phiếu giữa Mỹ và các nước châu Á, từ đó xoa dịu lo ngại về tỷ giá. Nhiều nền kinh tế châu Á, đặc biệt là các nước hiện đối mặt với thách thức nội địa, sẽ có thêm dư địa giảm lãi suất.

"Lập trường chính sách chung trong khu vực có thể sẽ nới lỏng hơn", Peiqian Liu - nhà kinh tế học khu vực châu Á tại Fidelity International nhận định.

Người dân đi lại trên đường phố Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters

Một số ngân hàng trung ương tại châu Á đã giảm lãi suất từ trước đó, để xoa dịu tác động từ thuế nhập khẩu của Mỹ. Ví dụ, Hàn Quốc hạ lãi suất xuống thấp nhất gần 3 năm hồi tháng 5. Ấn Độ giảm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào tháng 6. Australia tháng trước cũng hạ lãi suất xuống đáy 2 năm.

Dù vậy, chênh lệch lãi suất vẫn tồn tại do tình hình kinh tế giữa các nước khác nhau, Liu cho biết. Các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đều ghi nhận tăng trưởng quý II tốt hơn dự báo. Seoul và Singapore thậm chí thoát suy thoái kỹ thuật trong gang tấc.

Betty Wang - kinh tế trưởng tại Oxford Economics cho rằng các ngân hàng trung ương châu Á, như Hàn Quốc và Ấn Độ, có thể tiếp tục giảm lãi trong quý IV. "Các lo ngại ban đầu về khả năng tiền tệ mất giá nhanh vì thuế nhập khẩu đã không xảy ra. Thay vào đó, đồng đôla yếu tạo thêm dư địa cho các nước châu Á nới lỏng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Wang nói.

Chi Lo - chiến lược gia tiền tệ châu Á - Thái Bình Dương tại BNP Paribas Asset Management cũng đồng tình với quan điểm này. Chuyên gia này cho rằng lãi suất thực ở nhiều nước trong khu vực đang cao hơn trung bình, cho phép các ngân hàng tiếp tục giảm lãi.

Ấn Độ ghi nhận tăng trưởng kinh tế mạnh trong 2 quý vừa qua, chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa hơn là xuất khẩu. Liu cho rằng nước này sẽ tiếp tục ưu tiên tăng trưởng nội địa thông qua nới lỏng chính sách, do nhu cầu bên ngoài đang yếu đi và thuế nhập khẩu của Mỹ cao lên.

Tháng trước, lạm phát của Ấn Độ lần đầu tiên tăng tốc trong 10 tháng, lên 2%. Mức này vẫn nằm trong mục tiêu của ngân hàng trung ương 2-6%. "Ấn Độ có rất nhiều dư địa giảm lãi để hỗ trợ tăng trưởng nếu cần thiết", Liu nói.

Chi Lo lưu ý Fed vẫn đang mắc kẹt giữa tình trạng tăng trưởng chậm lại và lo ngại lạm phát cao ở Mỹ, khiến cơ quan này chỉ có thể tiến hành "chu kỳ cắt giảm ngắn". Trong khi đó, các yếu tố nền tảng ở châu Á như tăng trưởng ổn định và lạm phát thấp lại tạo điều kiện cắt giảm dài hạn hơn, trong bối cảnh USD có xu hướng yếu đi.

Dù vậy, có hai quốc gia ở châu Á đang đi ngược xu hướng cắt giảm lãi suất, là Trung Quốc và Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, thậm chí đặt mục tiêu tăng lãi để bình thường hóa chính sách tiền tệ sau thời gian dài áp dụng lãi suất âm. Trong cuộc họp chính sách ngày 19/9, cơ quan này vẫn giữ lãi suất ở mức 0,5%. Tuy nhiên, nhà đầu tư dự báo mức này có thể được nâng lên năm nay khi lạm phát đã duy trì trên mục tiêu 2% suốt 3 năm qua.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày 18/9 thông báo giữ lãi suất tham chiếu ngắn hạn tại 1,4%. Nước này hiện cần cân bằng giữa nhu cầu nới lỏng và lo ngại bong bóng trên thị trường chứng khoán.

Kinh tế Trung Quốc đã phát nhiều tín hiệu đi xuống trong tháng 8. Tăng trưởng xuất khẩu chậm hơn dự báo. Nhiều chỉ số như doanh số bán lẻ hay sản lượng công nghiệp cũng không đạt kỳ vọng.

Dù vậy, Tianchen Xu, kinh tế trưởng tại Economist Intelligence Unit cho rằng đồng nhân dân tệ vẫn đứng vững, trong bối cảnh USD yếu đi. "Giới chức Trung Quốc có lẽ đang phải ghìm để nội tệ không tăng giá quá mạnh, thay vì lo mất giá", Xu nói.

Hôm 18/9, giá nhân dân tệ trên thị trường quốc tế tăng 3% so với USD. Hiện mỗi USD đổi được 7,11 CNY. Cuối năm nay, tỷ giá được dự báo về 7 CNY một USD, khi Bắc Kinh tập trung giải quyết giảm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, Xu khẳng định việc Fed giảm lãi suất sẽ mở ra nhiều lựa chọn cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). Ông dự báo nước này nới lỏng tiền tệ trong trung hạn, để giải quyết các thách thức trong nước.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)