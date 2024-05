Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 6

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 1/5 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở đỉnh 23 năm, đồng thời phủ nhận khả năng tăng lãi.

Hôm 1/5, đúng như dự báo của thị trường, Fed quyết định không nâng lãi suất sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày. Mức lãi tham chiếu tại Mỹ hiện khoảng 5,25-5,5% - mức cao nhất 23 năm. Trong 5 phiên họp trước, cơ quan này cũng giữ nguyên lãi suất.

Trước đó, Fed đã 11 lần tăng lãi kể từ tháng 3/2022 để kiềm chế lạm phát. Lạm phát Mỹ chậm lại đáng kể so với đỉnh 40 năm vào hè năm 2022, nhưng các số liệu gần đây cho thấy "thiếu sự cải thiện", theo thông báo của Fed.

"Lạm phát quá cao và khả năng hạ nhiệt chưa bền vững. Có lẽ chúng tôi phải mất một thời gian nữa mới tự tin hơn vào quá trình này", Chủ tịch Fed Jerome Powell nói trong buổi họp báo hôm 1/5.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3 là 2,7% - tăng so với mức 2,5% hồi tháng 2. Mục tiêu của Fed là 2%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong buổi họp báo hôm 1/5. Ảnh: Reuters

Chứng khoán biến động trái chiều sau khi Powell công bố "không có khả năng" nâng lãi tiếp. DJIA chốt phiên 1/5 tăng 0,2%. Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm 0,3%. Giá vàng giao ngay thế giới tăng hơn 30 USD lên 2.317 USD một ounce.

Fed cũng thông báo nới lỏng hạn chế với nền kinh tế, thông qua việc giảm tốc độ co lại của bảng cân đối kế toán. Ngoài lãi suất, đây cũng là công cụ giúp họ kích thích hoặc hạ nhiệt nền kinh tế. Theo đó, từ tháng 6, mỗi tháng Fed sẽ để 25 tỷ USD trái phiếu chính phủ đáo hạn mà không mua lại. Trước đó, con số này là 60 tỷ USD.

Trong buổi họp báo, Powell cho biết có nhiều kịch bản có thể dẫn đến giảm lãi, gồm lạm phát hạ nhiệt trở lại khi kinh tế và thị trường việc làm ổn định. Đây là kịch bản đã diễn ra năm ngoái.

Thị trường việc làm Mỹ nhìn chung vẫn vững chắc. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 4% và các doanh nghiệp ồ ạt tuyển dụng. Báo cáo việc làm tháng 4 sẽ được công bố ngày 3/5.

Powell dự báo kinh tế và lạm phát sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm, do các khoản tiết kiệm từ trong đại dịch đang co lại. Dù vậy, lạm phát dai dẳng đang kéo tụt dự báo về thời điểm Fed bắt đầu giảm lãi suất. Các ngân hàng JPMorgan và Goldman Sachs cho rằng lần hạ đầu tiên sẽ vào tháng 7. Trong khi đó, Wells Fargo đặt cược vào tháng 9 và Bank of America tin rằng phải đến tháng 12, Fed mới hành động.

Hiện, theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, thị trường đặt cược vào tháng 11.

Powell đang đợi thêm nhiều số liệu khác hạ nhiệt, như giá thuê nhà. Ông cũng khẳng định nền kinh tế không trong tình trạng stagflation - lạm phát cao kèm tăng trưởng chậm.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)