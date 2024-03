Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 20/3 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở đỉnh 22 năm, đồng thời dự báo giảm lãi 3 lần năm nay.

Hôm 20/3, đúng như dự báo của thị trường, Fed quyết định không nâng lãi suất sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 5,25-5,5% - cao nhất 22 năm. Trong 4 phiên họp trước, cơ quan này cũng giữ nguyên lãi suất.

Fed đã nâng lãi suất 11 lần kể từ tháng 3/2022 để kiềm chế lạm phát. Lạm phát Mỹ hiện cũng chậm lại đáng kể so với đỉnh 40 năm vào hè năm ngoái. Số liệu tuần trước cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,4% so với tháng trước đó và 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong buổi họp báo hôm 20/3. Ảnh: Reuters

Dù vậy, quan chức Fed đang nghiêng về khả năng giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn dự báo. Việc này nhằm ngăn lạm phát chững lại ở mức trên 2% - mục tiêu của Fed, hoặc thậm chí tăng vọt trở lại.

Đến cuối năm 2025, Fed kỳ vọng đưa lãi suất tham chiếu về 3,9%, ám chỉ có 3 lần giảm lãi, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%) năm nay. Tuy nhiên, trong phiên họp tháng 12/2023, lãi suất họ dự báo cuối năm 2025 chỉ là 3,6%.

Cho đến phiên họp tiếp theo vào tháng 6, Mỹ sẽ nhận thêm một số báo cáo lạm phát và việc làm, đồng nghĩa tình hình có thể thay đổi rất nhiều. Lạm phát hạ nhiệt sẽ củng cố kỳ vọng Fed bắt đầu giảm lãi từ tháng 6. Ngược lại, lạm phát tăng tốc sẽ đẩy lùi dự báo này.

Quan chức Fed hiện cho rằng mức tăng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của họ - sẽ về 2,4% cuối năm nay. Tuy nhiên, PCE lõi có thể chỉ về 2,6%. Hồi tháng 12/2023, Fed dự báo cả hai số liệu này là 2,4%.

Nhìn chung, các dự báo mới đều cho thấy Fed tin tưởng kinh tế Mỹ tiếp tục "hạ cánh mềm" - kiểm soát được lạm phát mà không gây ra suy thoái. Quan chức Fed cho rằng Mỹ có thể tăng trưởng 2,1% năm nay và 2% năm tới - cao hơn so với dự báo tháng 12/2023. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được kỳ vọng còn 4% cuối năm nay, giảm so với dự báo trước đó.

Trong cuộc họp báo hôm 20/3, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định các số liệu lạm phát cao gần đây không thay đổi được xu hướng giảm sức ép giá tại Mỹ. Dù vậy, ông nhấn mạnh chúng cũng cho thấy Fed chưa thể tự tin là đã thắng trong cuộc chiến chống lạm phát.

"Chúng tôi muốn thận trọng", Powell cho biết. Điều này đồng nghĩa quan chức Fed sẽ không vội vã nới lỏng khi nền kinh tế và thị trường việc làm vẫn tiếp tục sôi động.

Hà Thu (theo Reuters)