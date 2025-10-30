Fed giảm lãi suất 0,25%

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%).

Ngày 30/10, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,75-4%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường.

Đây là lần thứ hai Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay. Sau khi giảm lãi suất 3 lần liên tiếp năm ngoái, cơ quan này dừng lại quan sát. Quan chức Fed muốn đánh giá rõ hơn về xu hướng lạm phát và việc làm của Mỹ, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump công bố hàng loạt chính sách thuế nhập khẩu. Đến giữa tháng 9, Fed mới quyết định giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Trong cuộc họp lần này, có hai quan chức không tán thành quyết định chung, đó là thành viên hội đồng thống đốc Stephen Miran và Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid. Ông Miran ủng hộ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (0,5%), còn Schmid không muốn hạ lãi.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong cuộc họp báo ngày 17/9. Ảnh: Reuters

Lãi suất tham chiếu của Fed áp dụng cho các khoản vay qua đêm liên ngân hàng. Đây không phải mức người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả, nhưng động thái của Fed sẽ ảnh hưởng đến lãi suất cho vay và tiết kiệm. Khi lãi suất thấp, chi phí đi vay rẻ hơn, doanh nghiệp có thể đầu tư vào các dự án mới hoặc tuyển thêm nhân viên. Tương tự, người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn do gửi tiết kiệm kém hấp dẫn.

Các cuộc họp gần đây của Fed diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ. Đó là chính phủ Mỹ đóng cửa, thành viên Hội đồng Thống đốc có sự thay đổi và cơ quan này đứng trước sức ép chính trị lớn khi ông Trump liên tiếp tìm cách gây ảnh hưởng lên Fed vài tháng qua.

Trong một bài phát biểu tại Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 29/10, trước các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp tới đây tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, ông Trump tiếp tục phàn nàn về chính sách tiền tệ của Fed. Ông gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell là "kẻ chậm trễ" và cho rằng "Fed sẽ không tăng lãi suất vì lo lạm phát xảy ra trong 3 năm tới".

Hà Thu (theo Reuters)