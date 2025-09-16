Người ông Trump đề cử được duyệt làm Thống đốc Fed

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Stephen Miran vào vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Stephen Miran sẽ tạm thời thay thế vị trí của bà Adriana Kugler - người đột ngột xin từ chức tháng trước. Quyết định phê chuẩn Miran được Thượng viện Mỹ thông qua tại cuộc họp ngày 15/9.

Miran hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế tại Nhà Trắng. Ông vẫn được giữ vị trí này, nhưng nghỉ không lương trong thời gian làm việc tại Fed.

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran. Ảnh: Reuters

Việc Miran được phê chuẩn làm tăng quyền lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Fed. Hội đồng Thống đốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Fed, gồm 7 thành viên chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ, giám sát ngân hàng và ổn định tài chính quốc gia. Ông Trump đề cử Miran vào vị trí này từ tháng 8, ngay sau khi Kugler từ chức.

Việc phê duyệt lần này nhanh hơn bình thường. Quá trình này thông thường mất vài tháng, nhưng trong trường hợp của Miran chỉ mất gần 6 tuần.

Cuộc họp sắp tới của Fed diễn ra ngày 16-17/9. Nhà đầu tư gần như chắc chắn cơ quan này giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), do thị trường lao động gần đây yếu đi.

Tuy nhiên, giới phân tích dự báo Miran thậm chí có thể phản đối và ủng hộ mức giảm lớn hơn. Từ đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ vẫn kêu gọi Fed hạ lãi suất mạnh tay, lên tới vài điểm phầm trăm.

Miran lâu nay ủng hộ chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump. Ông khẳng định thuế này không gây ra lạm phát, đồng thời các chính sách khác của Tổng thống (như siết nhập cư) cũng sẽ hạ nhiệt sức ép giá nói chung, thông qua giảm nhu cầu nhà ở.

Từ đầu năm, Fed chưa điều chỉnh lãi suất. Nội bộ cơ quan này trước đó vốn có 2 thành viên ủng hộ giảm lãi suất, là Michelle Bowman và Christopher Waller -cùng do ông Trump đề cử từ nhiệm kỳ đầu tiên. Trong cuộc họp tháng 7, cả hai bỏ phiếu phản đối giữ nguyên lãi suất. Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, Fed ghi nhận 2 thành viên trong hội đồng thống đốc không tán thành quyết định chung.

Lần này, giới phân tích dự báo họ tiếp tục phản đối mức giảm 25 điểm cơ bản, để ủng hộ giảm 50 điểm cơ bản. Nếu điều này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1988, 3 thống đốc Fed phản đối quyết định chung.

Hà Thu (theo Reuters)