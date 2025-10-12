FE Credit truyền thông điệp sống khỏe tại giải Marathon Đất Sen Hồng 2025

FE Credit đồng hành VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025, lan tỏa thông điệp "thịnh vượng trong thể chất và tinh thần", khuyến khích mọi người sống lành mạnh, năng động.

Hơn 12.000 vận động viên tranh tài tại giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 hôm 12/10, xuất phát từ quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp. Dịp này, nhiều thương hiệu, trong đó có FE Credit - thành viên hệ sinh thái tài chính VPBank - đồng hành kết nối cộng đồng, truyền năng lượng tích cực đến runner lẫn người dân ĐSBSL.

Hơn 12.000 vận động viên trên cả nước và hơn 20 quốc gia tham gia giải chạy. Ảnh: VPBank

Qua thông điệp "Thịnh vượng trong thể chất và tinh thần", giải chạy khuyến khích mỗi người xây dựng lối sống năng động, lành mạnh. Khu trải nghiệm FE Credit - thuộc "Khu phố thịnh vượng", quy tụ các thành viên hệ sinh thái VPBank - ghi điểm với thiết kế hiện đại, gam xanh nổi bật, kèm không gian check-in lạ mắt. Hoạt động "Đạp xe thắp sáng thương hiệu" hút hàng nghìn người tham gia.

Không khí sôi nổi bao trùm khu trải nghiệm. Trong 30 giây thử thách, người chơi nỗ lực đạp xe để thắp sáng bảng năng lượng FE Credit. Mức sáng càng cao, phần quà càng giá trị - từ túi tote, balo du lịch đến bình giữ nhiệt.

Nhiều runner đánh giá cao hoạt động. Sau khi hoàn thành các trò chơi, runner Minh Hoàng (22 tuổi, Cần Thơ) cho biết rất thích ý tưởng này, vừa cho thấy tinh thần bền bỉ, bứt phá, vừa nhắc nhở anh tầm quan trọng của sức khỏe và lối sống chăm vận động.

"FE Credit không chỉ là nơi hỗ trợ tài chính mà còn truyền cảm hứng để người trẻ sống khỏe, sống tích cực và chủ động chinh phục mục tiêu", Minh Hoàng cho hay.

Runner trải nghiệm game tương tác "Đạp xe thắp sáng thương hiệu" và các "chân chạy nhí" (phải) hào hứng tham gia thử thách. Ảnh: FE Credit

Trong khi đó, runner Lan Anh (28 tuổi, TP HCM) nhận định đạp xe chinh phục các cột mốc thử thách là trải nghiệm đặc biệt. Cô hiểu thêm thông điệp về sự nỗ lực, bền bỉ và lan tỏa năng lượng tích cực, tương tự cách chúng ta cố gắng mỗi ngày để "thắp sáng" cuộc sống của mình.

Ngoài trò chơi tương tác, runner còn rủ nhau check-in, nhận quà từ FE Credit, tạo không khí sôi động tại khu trải nghiệm, phần nào gắn kết giữa khách hàng với thương hiệu.

Suốt 15 năm phát triển, FE Credit được hàng triệu người Việt chọn là bạn đồng hành. Đại diện đơn vị cho biết góp mặt tạo VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 là cách đơn vị thể hiện định hướng chiến lược dài hạn: vừa tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng tiện lợi, minh bạch, vừa chú trọng trách nhiệm xã hội, chung tay kiến tạo cộng đồng khỏe mạnh, bền vững.

ĐBSCL là một những thị trường trọng điểm của đơn vị, do đó đồng hành giải chạy thể hiện cam kết gắn kết với khách hàng lẫn người dân địa phương khu vực này. Cũng tại sự kiện, doanh nghiệp giới thiệu đa dạng giải pháp tài chính, tiện ích. Đội ngũ tư vấn viên sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.

Song song, hơn 100 thành viên FE Credit tranh tài cả bốn cự ly (5km, 10km, 21km, 42k), đề cao tinh thần đoàn kết, năng động và tích cực. Đại diện đơn vị lý giải chạy sẽ khuyến khích lối sống khỏe mạnh, cân bằng thể chất và tinh thần trong văn hóa doanh nghiệp.

Khu trải nghiệm hút đông đảo runner. Ảnh: FE Credit

Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 vừa là dịp để cộng đồng thể thao địa phương và runner đa quốc gia tranh tài, vừa là cách FE Credit đồng hành người dân nâng cao chất lượng cuộc sống qua các giải pháp tài chính thiết thực.

Đông Vệ