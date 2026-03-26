FDI vào TP HCM tăng hơn 200%

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP HCM trong quý I ước đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin được ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Chính sách tổng hợp, Sở Tài chính TP HCM, nêu trong họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn thành phố, chiều 26/3.

Mức tăng 200% của FDI trong 3 tháng đầu năm được so sánh với tổng vốn FDI ghi nhận trong quý I/2025 của 3 địa phương cũ là TP HCM (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Nếu chỉ so với TP HCM cũ, tăng trưởng thu hút FDI đạt gần 480%.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, tăng trưởng vốn đầu tư nước ngoài thể hiện khả năng chống chịu của TP HCM trước các biến động thế giới.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Chính sách tổng hợp, Sở Tài chính TP HCM tại họp báo chiều 26/3. Ảnh: TTBC

Đầu năm nay, báo cáo bất động sản công nghiệp của Cushman & Wakefield đã dự báo thị trường phía Nam giai đoạn 2026-2029 đứng trước ngưỡng cửa bứt phá mạnh mẽ, khi hình thành mô hình siêu đô thị công nghiệp xanh, tích hợp sâu các tiêu chuẩn ESG để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Trong đó, TP HCM "đóng vai trò hạt nhân" với tổng nguồn cung dự kiến gần 2.600 ha. "Khu vực này đang chuyển mình từ các khu sản xuất đơn thuần sang hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ hiện đại", báo cáo nhận xét.

Bên cạnh vốn ngoại tích cực, Sở Tài chính cho biết các điểm sáng khác của đầu tàu kinh tế trong 3 tháng đầu có thể kể đến như: số doanh nghiệp thành lập mới tăng 47%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 476.000 tỷ đồng, tăng 13,7%. Ngoài ra, ngành du lịch tiếp tục phục hồi mạnh, mang về doanh thu khoảng 150.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với độ mở kinh tế lớn, ông Nguyễn Hoàng Anh nhận định TP HCM cũng chịu những ảnh hưởng nhất định từ bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình Trung Đông. Tác động đáng chú ý ở các lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics và sản xuất.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu quý I ước hơn 22 tỷ USD, chỉ tăng nhẹ 1,12% so với cùng kỳ 2025. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí vận tải tăng cao, thời gian vận chuyển kéo dài, làm gia tăng rủi ro với hàng hóa, đặc biệt là nhóm hàng tươi sống. Kim ngạch nhập khẩu tăng 4,2%, gây sức ép lên chi phí đầu vào, khi chuỗi cung ứng nguyên liệu có dấu hiệu gián đoạn.

Dù đối diện biến động khó lường, TP HCM vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP năm nay trên 10%. Để đạt được mức tăng trưởng này, tính toán của Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) đề ra kịch bản GRDP quý I dao động từ 7% đến trên 10%, tùy vào diễn biến xung đột Trung Đông.

Chính quyền địa phương đang xây dựng nhiều giải pháp ứng phó như đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, bảo đảm an ninh năng lượng, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và kích cầu tiêu dùng nội địa.

Viễn Thông