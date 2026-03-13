Ba kịch bản tăng trưởng TP HCM trong xung đột Trung Đông

Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM dự báo tăng trưởng thành phố quý I có thể quanh 7-10%, tùy diễn biến xung đột Trung Đông.

Tại hội thảo chiều 13/3 của UBND TP HCM, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) Phạm Bình An nhận định thành phố có độ mở kinh tế lớn nên phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị, kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, địa phương đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào 2026, khoảng 10-11%, đòi hỏi GRDP nửa đầu năm phải đạt ít nhất 10,3%. Dựa trên mục tiêu này và diễn biến xung đột Trung Đông, HIDS dự báo 3 kịch bản cho tăng trưởng quý I, dao động từ thấp nhất trên 7% và cao nhất trên 10%.

Theo đó, nếu xung đột kéo dài, GRDP quý I vào khoảng 7,08-7,98%. Trường hợp chiến sự chỉ diễn ra thời gian ngắn hoặc tích cực nhất là kết thúc nhanh, tăng trưởng có thể đạt lần lượt trong khoảng 8,08 - 9,04% và 9,19 - 10,28%.

Kịch bản tăng trưởng GRDP TP HCM (Đơn vị: %)

Kịch bản Bối cảnh giả định Quý I Quý II Cơ sở Chiến sự leo thang và kéo dài 7,08 – 7,98 12,62 – 13,52 Chuyển tiếp Chiến sự diễn ra ngắn 8,08 – 9,04 11,59 – 12,49 Mục tiêu Chiến sự hạ nhiệt nhanh 9,19 – 10,28 10,41 – 11,31

Đến quý II, để kịp đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm, GRDP TP HCM cần tăng trưởng tối thiểu trên 10% và tối đa phải trên 13% nếu tình hình kinh tế 3 tháng đầu năm của địa phương ảnh hưởng lớn bởi xung đột Trung Đông.

Hai tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) TP HCM tăng 14,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 13%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,72 tỷ USD, tăng 10,58% so với cùng kỳ 2025.

Ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) tại hội thảo chiều 13/3. Ảnh: VPUB

Ông Phạm Bình An đánh giá sức khỏe nền kinh tế đang tích cực. Trên đà này, HIDS đề xuất 6 nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên hàng đầu giải ngân đầu tư công ngay từ quý I, tập trung các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông, logistics. Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng.

Tiếp đến là giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, tận dụng thuế quan tạm thời 15% sang Mỹ cùng với đa dạng hóa thị trường. Trong nước sẽ kích cầu tiêu dùng và dịch vụ bằng các sự kiện mua sắm, lễ hội. Các giải pháp khác gồm thu hút đầu tư FDI và tư nhân chất lượng cao; phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

HIDS cũng kêu gọi chính quyền TP HCM có giải pháp ổn định nguồn cung nhiên liệu, thông qua hạn chế xuất khẩu dầu thô, kích hoạt dự trữ chiến lược, tìm nguồn thay thế, giám sát giá, tránh thiếu hụt và kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.

Họp với Sở Công Thương TP HCM sáng 13/3, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh đã đề nghị cơ quan này nhanh chóng xây dựng các kịch bản và triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh áp lực nguồn cung thế giới bất ổn.

