Fauci nêu lý do người ủng hộ la ó Trump

Fauci cho rằng Trump từng không nhiệt tình thúc đẩy vaccine, khiến ông bị người ủng hộ la ó sau khi thừa nhận đã tiêm mũi tăng cường.

"Tôi rất ngạc nhiên khi biết ông ấy tiêm mũi tăng cường và đã bị một số người la ó vì hành động đó", Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ, nói trong cuộc phỏng vấn hôm 27/12, đề cập đến cựu tổng thống Donald Trump.

"Điều đó cho thấy cách Trump từng không nhiệt tình, không thúc đẩy tiêm vaccine Covid-19 để lại hậu quả rất lâu dài", Fauci nói thêm. Theo các nghiên cứu ở Mỹ, nhóm cử tri Cộng hòa ủng hộ Trump là bộ phận bài xích vaccine cao nhất tại nước này.

Chuyên gia dịch tễ Mỹ còn nhận định ngay cả một số người ủng hộ Trump nhiệt thành nhất cũng không để tâm tới lời kêu gọi mọi người đi tiêm vaccine của ông bây giờ. "Bạn có thể nhìn ra sức mạnh của sự chia rẽ trong xã hội chúng ta, điều mà trước giờ tôi vẫn lo sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trong công cuộc chống dịch", Fauci nói thêm.

Donald Trump (trái), khi còn là tổng thống, đứng cạnh tiến sĩ Anthony Fauci tại cuộc họp ở Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 29/3/2020. Ảnh: AP.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 26/11, Fauci cũng chia sẻ ông cảm thấy "mất tinh thần" khi chứng kiến những người ủng hộ Trump la ó cựu tổng thống vì ông khuyên họ tiêm chủng.

"Bất chấp ông ấy có ảnh hưởng tới nhóm người này ra sao, họ vẫn la ó ông ấy. Điều này cho tôi thấy họ vô cùng ngoan cố khi được bất cứ ai khuyên nên làm gì", chuyên gia dịch tễ Mỹ nói.

Trump hôm 19/12 tiết lộ ông đã tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường, dù từng tuyên bố có thể không tiêm mũi này. Ông lập tức bị một số người ủng hộ trong sự kiện la ó vì phát biểu này.

Trump tiêm mũi vaccine tăng cường Cựu tổng thống Mỹ tiết lộ đã tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường trong cuộc phỏng vấn tối 19/12. Video: Twitter/@NoSpinNews.

Tuyên bố của Trump được đưa ra khi tỷ lệ đảng viên Cộng hòa từ chối tiêm vaccine Covid-19, dù là mũi cơ bản, tương đối lớn. Các thống đốc Cộng hòa cũng ra sức chống lại lệnh bắt buộc tiêm chủng và đeo khẩu trang. Khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận KFF cho thấy 60% người Mỹ chưa tiêm vaccine là thành viên đảng Cộng hòa.

Sau khi tuyên bố tiêm mũi vaccine tăng cường của Trump lan truyền rộng rãi, cơ quan truyền thông về Covid-19 của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã đăng lại thông tin này: "Hãy như cựu tổng thống Trump, hãy đi tiêm mũi tăng cường". Nhà Trắng cũng hoan nghênh hành động của Trump và gọi đây là thông điệp quan trọng cho mọi người.

Dù ủng hộ các loại vaccine Covid-19, Trump vẫn phản đối yêu cầu bắt buộc người dân tiêm chủng. Cựu tổng thống Mỹ cho rằng "giọng điệu thuyết phục" và "sự tin tưởng" là những yếu tố chính khiến người dân đi tiêm phòng, chứ không phải áp quy định bắt buộc.

Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 53,7 triệu ca nhiễm và gần 840.000 ca tử vong do nCoV. Nước này đã tiêm vaccine Covid-19 cho gần 73% dân số, theo Our World In Data.

Ngọc Ánh (Theo Hill)