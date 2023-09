Fan săn vé xem concert Westlife ở TP HCM

Website bán vé đêm "The Wild Dreams Tour" của Westlife quá tải, thông báo hết một số hạng vé sau hai giờ, khiến nhiều người không thể truy cập.

Cổng bán vé sự kiện mở lúc 9h ngày 26/9, theo ban tổ chức sau 30 phút, khoảng 30% lượng vé được bán ra. Dữ liệu tại webstie Ticketbox ghi nhận, lúc 12h, vé từ 850.000 đồng đến mức cao nhất 4 triệu đồng đều được thông báo hết, chỉ hạng 3,1 triệu đồng còn vé.

Trong khi nhiều người nhanh chóng săn được vé, không ít khán giả rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Lý do, website bán vé chạy không mượt, tự động tải lại khiến người dùng bị văng khỏi hàng chờ online hoặc đến bước thanh toán lại không mua được vì lỗi.

Bùi Huỳnh Minh Phong, quê Biên Hòa, cho biết dậy sớm cùng ba người bạn chuẩn bị các thiết bị, kiểm tra đường truyền mạng để tiến hành mua vé. Nhóm hào hứng, chờ đợi đêm nhạc vì sau 13 năm Westlife mới về lại Việt Nam biểu diễn.

Minh Phong dùng cả điện thoại, laptop để săn vé xem Westlife sáng 26/9, sau gần ba tiếng vẫn không mua được vé như ý muốn. Ảnh: TC

Minh Phong dự định mua hạng vé 1,6 triệu đồng vì hợp túi tiền. Đúng 9h, nhóm vào website nhưng số thứ tự online lên đến hơn 5.000. Lúc lấy được bốn ghế, đến bước thanh toán, anh không thể giao dịch, sau đó bị văng khỏi hệ thống.

Nhóm Phong tiếp tục kiên nhẫn, đăng nhập lại thì lúc này số thứ tự đã tăng lên 20.652. Sau hơn một giờ, không một ai mua được vé. "Cảm giác khá hụt hẫng và buồn. Vì nản nên nhóm mình bỏ cuộc", Minh Phong nói.

Khán giả Chiêu Ngân, 32 tuổi, quận 4, cho biết không thể truy cập website bán vé lúc 9h11. Khán giả này dự định mua ba vé hạng 2,1 triệu đồng để cùng xem với gia đình. Lúc đầu, chị nhận được số thứ tự 8.529 nhưng mãi không thể tiến hành giao dịch, liên tục phải F5. "Tôi dùng ba máy gồm một điện thoại và hai laptop nhưng đều không thể truy cập", Chiêu Ngân cho biết.

Chiêu Ngân hy vọng đơn vị phát hành vẫn còn vé và sẽ bán cho khán giả thật sự muốn mua, tránh tình trạng phe vé dùng công cụ quét, gom số lượng lớn để bán lại. Còn Minh Phong nói đang tham khảo qua các nhóm chợ đen, sang nhượng vé, nếu không chênh lệch quá nhiều sẽ cân nhắc mua. "Còn nếu mua lại mà giá bị đẩy lên quá cao thì chấp nhận lỡ hẹn với Westlife", khán giả nói.

Hiện trên mạng xã hội, tình trạng sang nhượng vé bắt đầu "nóng" lên với nhiều bài rao. Giống tình trạng tại concert Blackpink hồi tháng 7, giới mua vô bán lại đưa ra số tiền cao hơn giá gốc từ vài trăm nghìn đến cả triệu nhằm kiếm lời.

Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, do sự kiện còn gần hai tháng mới diễn ra nên không nóng vội, dễ bị mua với giá đắt, thậm chí gặp lừa đảo. Thực tế, những người ôm vé từng phải "vỡ mộng" do giữ số lượng lớn, phải bán đổ bán tháo, chấp nhận lỗ nhằm thu hồi vốn ngay trước sự kiện.

Bốn thành viên Westlife trên sân khấu hồi đầu năm. Ảnh: Facebook Westlife

Hôm 21/9, ban tổ chức thông tin sẽ phát ra khoảng 15.000 vé, tương ứng với sức chứa tối đa của Sân vận động Thống Nhất. Toàn bộ vé có ghế ngồi gồm trên khán đài và giữa sân. Theo thông báo, mỗi người sẽ được mua tối đa sáu vé một lần ở tất cả hạng, thực hiện giao dịch trong 10 phút.

Vé chỉ mở bán trên một kênh duy nhất, do đó ban tổ chức khuyến cáo khán giả nên trực tiếp mua vé bằng email cá nhân để tránh bị lừa đảo. Sau đặt thành công, vé sẽ được gửi qua email, hình thức mã QR, sử dụng thay cho vé cứng.

MV "Uptown Girl" của Westlife MV "Uptown Girl" của Westlife ra mắt năm 2001. Video: YouTube Westlife

Thông tin concert The Wild Dreams Tour của Westlife tại TP HCM công bố tối 19/9, gây chú ý với fan nhóm nhạc huyền thoại đến từ Ireland. Hiện ban tổ chức chưa thông tin lịch trình chi tiết của nhóm, tuy nhiên cho biết đã bắt đầu bước vào công tác hoàn thiện các hạng mục sản xuất.

Về nội dung show sẽ mang tinh thần gợi nhắc thanh xuân. Nhóm dự kiến thể hiện các bản hit như Uptown Girl, Seasons in the Sun, Flying Without Wings, No One’s Gonna Sleep Tonight, đồng thời dự kiến có thêm các tiết mục tạo bất ngờ.

Concert của Westlife khởi động từ năm 2020, phải hoãn hai năm nay vì dịch bệnh, một số thành viên gặp vấn đề sức khỏe. Nhóm đã diễn hơn 60 buổi ở châu Á, châu Âu. Trong số đó, buổi diễn ở Dublin (Ireland) - quê nhà của nhóm vào ngày 8-9/7 hút hơn 87.000 khán giả. Concert ở London (Anh) ngày 2/8 cũng có 70.000 người tham gia.

Westlife đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm, Shane Filan, từng trở lại hát năm 2014 và 2017.

Westlife - "Seasons In The Sun" Westlife hát "Seasons In The Sun". Video: Westlife

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990 - 2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Bryan McFadden tách nhóm.

Tên tuổi của nhóm gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8x, 9x đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Seasons in the Sun.Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh, với 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng nước này. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne tập trung lưu diễn, ra ca khúc mới.

Tân Cao