20.000 khán giả hát, nhảy theo 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Các nghệ sĩ kết thúc concert bằng loạt tiết mục sôi động cùng vũ đạo như: Nước hoa (Cường Seven, Soobin, Kiên Ứng, Kay Trần), Let me feel your love tonight (S.T Sơn Thạch, Kay Trần, Thiên Minh, BB Trần, Liên Bỉnh Phát, Neko Lê), Sóng tình (Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, Thành Trung, Duy Nhất), Bay (Đinh Tiến Đạt, Binz, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Thanh Duy, Rhymastic, Duy Khánh, Đỗ Hoàng Hiệp).

Người xem nhiệt tình tham gia màn "dance challenge" theo từng tiết mục. Một số sao Việt như Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh, Lê Thúy đến cổ vũ các "anh trai". Riêng Thảo Trang cover điệu nhảy của bài Nước hoa, theo yêu cầu của mọi người.