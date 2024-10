Dàn sao 'Anh trai say hi' thu hút hàng chục nghìn khán giả

Dàn "anh trai" cùng MC Trấn Thành (giữa) chụp ảnh đầu đêm nhạc, kỷ niệm sáu tháng gắn bó với cuộc thi. Gần 30 ca sĩ, rapper tái hiện các tiết mục gây tiếng vang trong show như Bảnh, Catch me if you can, Đều là của em, Love sand, Kim phút kim giờ.



Ban tổ chức không công bố cụ thể số lượng khán giả, nhưng cho biết vượt qua đêm đầu (diễn ra hôm 28/9, gần 20.000 người). Đa số "anh trai" đều góp mặt, trừ Negav - rapper rút khỏi concert do scandal gần đây.