Fan đón dàn 'Anh trai say hi' đến Hà Nội

Loạt ca sĩ Rhyder, Dương Domic của show ''Anh trai say hi'' được đông đảo fan chào đón khi có mặt tại Hà Nội, chiều 4/12.

Theo ban tổ chức, các nghệ sĩ chia làm ba đoàn đến Hà Nội, thực hiện một số hoạt động trước thềm diễn ra hai đêm concert ở Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 7-9/12.

Hai nhóm đầu có: Đức Phúc, Hùng Huỳnh, Pháp Kiều, Erik, Quang Trung, Phạm Đình Thái Ngân, Hải Đăng Doo, Đỗ Phú Quí, Nicky, Rhyder, Lou Hoàng, Dương Domic, Captain, Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh. Họ giao lưu ngắn với fan khi đáp sân bay Nội Bài lúc 14h. Sau đó, dàn ''anh trai'' đến Nhà hát Lớn, hội ngộ đoàn thứ ba gồm Quân AP, Anh Tú, Jsol, Anh Tú Atus và cùng diễu hành bằng bus.

Từ trái sang: Lou Hoàng, Captain, Dương Domic, Quang Anh Ryhder tham gia bus tour ở Hà Nội, chiều 4/12. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Rapper Pháp Kiều cho biết yêu thích văn hóa, ẩm thực, du lịch và con người Hà Nội, mong chờ đến ngày diễn ra show. Rapper Captain (tên thật Hoàng Đức Duy) ấn tượng không khí cổ vũ ấm áp của người hâm mộ.

Chương trình đã tổ chức hai đêm concert tại TP HCM ngày 28/9 và 19/10, thu hút 78.000 khán giả, theo ban tổ chức Tuy nhiên, nhiều người cho rằng con số ''không tưởng'' do địa điểm tổ chức không đủ sức chứa, chênh lệch nhiều so với concert của các nghệ sĩ như Blackpink, BTS, Taylor Swift. Hiện êkíp chưa lên tiếng về các tranh cãi.

Người hâm mộ tiếp tục săn vé khi chương trình mở bán đêm thứ ba ở Hà Nội, hôm 7/11. Ngày 27/11, ban tổ chức thông báo tổ chức buổi diễn thứ tư tại đây. Giá vé show dao động từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng.

Fan đón các ''anh trai'' tại Nhà hát Lớn. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hôm 3/12, UNBD TP Hà Nội công bố văn bản về việc tổ chức hai đêm concert Anh trai say hi. Cơ quan chức năng đánh giá hai đêm nhạc là hoạt động văn hóa nghệ thuật có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ. Vì vậy đòi hỏi công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới, được JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. HIEUTHUHAI chiến thắng show, cùng Quang Anh (Rhyder), Quang Hùng Master D, Đức Phúc, Isaac sẽ hoạt động trong nhóm Best Five.

Trích phần biểu diễn "Đều là của em" Dương Domic (0:03) cùng các thí sinh trong phần biểu diễn ''Đều là của em'' trong concert ở TP HCM, hôm 19/10. Video: Mai Nhật

Phương Linh