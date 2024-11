Fan đua săn vé 'Anh trai say hi'

Nhiều khán giả cho biết khó khăn khi săn vé concert "Anh trai say hi" ở Hà Nội, với mức giá từ 500.000 đến 10 triệu đồng.

9h sáng 7/11, ban tổ chức mở bán sớm, với giá giảm 10%. Khi đăng nhập vào hệ thống, số người chờ mua khoảng 40.000. Mỗi tài khoản có 10 phút để giao dịch. Sau thời gian này, nếu không tiến hành sẽ bị hệ thống tự động thoát, phải đợi theo số thứ tự mới.

Đến khoảng 9h45, nhiều fan có thể vào nhưng đều nhận được thông báo "Đã được bán hoặc đang trong quá trình thanh toán". Ban tổ chức cho biết: "Vé mở bán sớm cháy hàng sau 45 phút", nhưng không công bố số lượng cụ thể.

12h, họ tiếp tục mở bán với giá niêm yết. 12h15 phút, số lượt chờ mua vé lên đến hơn 50.000. Một tiếng sau, tất cả hạng vé sold-out. Đại diện đơn vị sản xuất show Anh trai say hi và đối tác phân phối vé cho biết chưa thống kê cụ thể con số.

Chương trình diễn ra vào ngày 7/12 ở Sân vận động Mỹ Đình, có 12 hạng từ 500.000 đồng tới 10 triệu đồng. Trong đó, hạng cao nhất được phục vụ đồ ăn, nước uống, giao lưu với các nghệ sĩ. Khán giả nhận xét giá vé concert ở mức "dễ thở", với nhiều lựa chọn từ thấp đến trung bình.

Sức chứa của Sân vận động Mỹ khoảng 40.000 người. Hai concert của Blackpink năm ngoái, show Mỹ Tâm cuối năm 2022, có hơn 30.000 khán giả mỗi đêm. Vị trí sân khấu, các hạng ghế của concert Anh trai say hi tương tự đêm nhạc của Blackpink.

Sơ đồ concert "Anh trai say hi" tại Sân vận động Mỹ Đình, ngày 7/12. Ảnh: Vie

Nhiều khán giả "săn vé" xuyên trưa. Yến Như, làm nghề săn vé hộ ở TP HCM, được nhiều người chuyển khoản, gửi cọc để mua. "Tôi không ăn uống từ sáng đến qua trưa, 'toát mồ hôi' canh chừng nhưng chỉ đặt được một phần nhỏ so với nhu cầu của khách. Tôi bất ngờ vì lượng khán giả mua vé quá đông, khó khăn hơn hẳn hai lần trước ở TP HCM". Cô thu 200.000 tiền công cho vé đứng, 400.000 đồng với vé ngồi. Yến Như sẽ hoàn tiền lại cho những người không có vé.

Mai Linh, 23 tuổi, Hà Nội, đặt được tám vé khu vực VIP A cho nhóm bạn từ lần mở bán đầu tiên. Cô cho biết rút kinh nghiệm sau nhiều lần săn trên máy tính không được, lần này cô tải app của đơn vị phân phối, nhanh chóng được chờ ở nhóm đầu. "Do hồi hộp, tôi dậy từ 6h, nhiều lần kiểm tra ví điện tử, thẻ tín dụng, chuẩn bị phương án thanh toán dự phòng", Mai Linh nói.

Hiếu Thứ Hai - quán quân show "Anh trai say hi". Ảnh: Vie

Nhiều fan canh chừng vài tiếng đồng hồ, săn cả hai lượt bán nhưng vẫn "xôi hỏng bỏng không", phải tìm mua vé "chợ đen". Trong các hội nhóm trao đổi với hàng chục nghìn thành viên trên Facebook, các thông tin mua, bán được rao liên tục.

Hai concert ở TP HCM trước đó có 10 hạng, từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng. Sau sự kiện, ban tổ chức thông báo hai đêm nhạc thu hút 78.000 khán giả. Chương trình được đánh giá là thành công, giúp thị trường biểu diễn cuối năm trở nên sôi động. Tuy vậy, cũng nhiều người nói con số khán giả là "không tưởng", do địa điểm tổ chức nhỏ, không đủ sức chứa. Khán giả so sánh concert của các nghệ sĩ K-pop hàng đầu như Blackpink, BTS, có khoảng 40.000 người mỗi đêm. Hay concert của Taylor Swift ở Singapore có 63.000 người. Hiện ban tổ chức chưa lên tiếng về các tranh cãi.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, với hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok.

Sân khấu concert "Anh trai say hi" ở đầu chương trình Khán giả trong concert "Anh trai say hi" ở TP HCM, ngày 28/9. Video: Mai Nhật

Hà Thu