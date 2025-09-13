Fan cổ vũ concert 'Em xinh say hi'

Hai ngày qua, các ca sĩ tập luyện, tham gia tổng duyệt concert đầu tiên. Bên ngoài khu vực sân khấu chính, FC (fanclub) của các "em xinh" lên kế hoạch tiếp sức cho thần tượng.
Không khí sao "Em xinh say hi" tổng duyệt chương trình.
Fan chuẩn bị các xe đồ ăn, khu chụp ảnh, hoặc trưng bày nhiều quà tặng lưu niệm bắt mắt.
FC Bích Phương dựng khu chụp ảnh với sắc tím chủ đạo, trang trí nhiều hoa tươi.
Lâm Bảo Ngọc hòa vào đám đông, cùng ca hát, nhảy múa. Cô nói có trải nghiệm thú vị ở show như lần đầu đọc rap, thể hiện vũ đạo sôi động.
MaiQuinn khuấy động không khí cùng khán giả với màn chơi trống.
Hoàng Duyên thực hiện các động tác hip hop theo yêu cầu của fan.
Miu Lê nhận hoa, quà của fan gửi tặng.
Rapper Pháo nói sẽ "cháy" hết mình trong đêm nhạc, để đáp lại tình cảm của khán giả.
Fashionista Quỳnh Anh Shyn cho biết điều cô hạnh phúc nhất khi tham gia show là có thêm fan. Từ thời trang lấn sân sang âm nhạc, cô nhận được nhiều sự ủng hộ. Trước đó, cô góp mặt trong nhiều tiết mục hút triệu view như Gã săn cá, Bắc thang lên hỏi ông trời, Đồng dao xinh gái.
Orange chụp ảnh kỷ niệm cùng fan. Tại chương trình, cô được nhận xét là gương mặt lột xác về phong cách âm nhạc lẫn hình ảnh.
Mỗi FC đều mang theo cờ, poster để cổ vũ thần tượng. Một số còn cắm trại tại chỗ qua đêm để "check-in" sớm nhất khi ban tổ chức mở cổng vào từ chiều 13/9.
Bên trong sân khấu, các ca sĩ tập luyện, tổng duyệt cho các màn trình diễn suốt đêm. Đôi lúc, thời tiết đổ mưa nhưng họ vẫn giữ tinh thần cao độ.
Lamoon cho biết: "Tôi mong chờ để các màn trình diễn như một lời tri ân khán giả đã đồng hành 30 chị em suốt nhiều tháng qua".
Han Sara tại buổi tập luyện.
Họ sẽ thể hiện lại các tiết mục tại show và những màn kết hợp mới. Êkíp chuẩn bị 10 bàn nâng chuẩn quốc tế kết hợp nhiều màn hình LED, laser.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5. Các thí sinh được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Sau 14 tập, quán quân của chương trình gọi tên Phương Mỹ Chi, á quân là Lyhan. Các gương mặt còn lại trong Best 5 (Nhóm nhạc toàn năng) gồm Bích Phương, Orange, Lamoon.
Chương trình được nhận xét là một trong những điểm nhấn của làng nhạc từ đầu năm đến nay. Các thí sinh đã tạo nên nhiều tiết mục bùng nổ, vào top trending YouTube, nhận độ thảo luận lớn trên các nền tảng số. Nhiều gương mặt gen Z, đồng thời là tân binh làng nhạc như Muội, Lamoon, Ánh Sáng Aza, Lyhan, Đào Tử A1J có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Bích Phương, Bảo Anh, Tiên Tiên, Miu Lê - các ca sĩ có thâm niên - mang đến hình ảnh mới mẻ, tìm lại cảm hứng làm nghề sau thời gian vắng bóng.
Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp