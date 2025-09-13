Fan cổ vũ concert 'Em xinh say hi'

Fashionista Quỳnh Anh Shyn cho biết điều cô hạnh phúc nhất khi tham gia show là có thêm fan. Từ thời trang lấn sân sang âm nhạc, cô nhận được nhiều sự ủng hộ. Trước đó, cô góp mặt trong nhiều tiết mục hút triệu view như Gã săn cá, Bắc thang lên hỏi ông trời, Đồng dao xinh gái.