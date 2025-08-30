Orange 'lột xác' tại Em xinh say hi

Từ phải sang: đội hình Best 5 - Nhóm nhạc em xinh toàn năng cùng Bích Phương, Lamoon, Phương Mỹ Chi, LyHan và Orange, được công bố tại gala trao giải, tối 23/8.

Khán giả nhận xét Orange xứng đáng với kết quả bởi giữ phong độ ổn định, tỏa sáng trong nhiều tiết mục. Cô nói: "Tham gia show là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong chặng đường làm nghề. Ba tháng qua, tôi hạnh phúc bởi cho khán giả thấy nhiều điều mới mẻ về mình".