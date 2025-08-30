Orange 'lột xác' tại Em xinh say hi

Từ phải sang: đội hình Best 5 - Nhóm nhạc em xinh toàn năng cùng Bích Phương, Lamoon, Phương Mỹ Chi, LyHan và Orange, được công bố tại gala trao giải, tối 23/8.
Khán giả nhận xét Orange xứng đáng với kết quả bởi giữ phong độ ổn định, tỏa sáng trong nhiều tiết mục. Cô nói: "Tham gia show là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong chặng đường làm nghề. Ba tháng qua, tôi hạnh phúc bởi cho khán giả thấy nhiều điều mới mẻ về mình".
Cảm xúc của Orange khi nhìn lại chặng đường tham gia show.
Orange treo người trên cao, đánh guitar điện trong tiết mục solo Lội ngược dòng.
Cô tên thật Khương Hoàn Mỹ, 28 tuổi, quê TP HCM, gây chú ý khi thi Nhân tố bí ẩn 2014 (X-Factor), đội Hồ Ngọc Hà. Khán giả nhớ đến Orange qua bản hit Người lạ ơi - hát cùng Superbrothers và Karik, ra mắt năm 2018, đạt hơn 214 triệu lượt xem. Cuối năm 2018, cô dự lễ trao giải MAMA (Mnet Asian Music Awards), đoạt danh hiệu Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc. Năm 2019, cô đoạt giải Ngôi sao mới châu Á ở Hong Kong Asian-Pop Music Festival.
Orange từng ra mắt các ca khúc như Em hát ai nghe (Trungg I.U), Khi em lớn(tự sáng tác), đều đạt lượt xem lớn, đứng top một âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Tháng 12/2023, cô đoạt á quân chương trình Ca sĩ mặt nạ.
Trích tiết mục Lội ngược dòng của Orange.
Khi nhận lời tham gia show cùng 29 đồng nghiệp, Orange nói giữ têm thế thoải mái, không mang tâm thế cạnh tranh.
Orange (phải) cùng đồng đội nhận giải thưởng Best Hit - Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất cho Không đau nữa rồi.
Qua 14 tập, ca sĩ góp mặt trong nhiều màn biểu diễn đạt triệu view như Đồng dao xinh gái, Cứ đổ tại cơn mưa, I'll Be There. Cô thể hiện khả năng sáng tác vững khi tham gia vào tất cả bản nhạc của đội và nhiều hit khác thuộc khuôn khổ chương trình.
Các đội trưởng thường giành giật Orange về đội vì đánh giá cao tài năng của cô. Phương Mỹ Chi từng nhận xét "chị là thần tượng của em trong dàn sao gen Z" khi thuyết phục Orange tại vòng Live Stage 2. Còn 52Hz nói giữa mình và đồng nghiệp có chung tần số nên rất hợp khi làm việc chung.
Ca sĩ thử nghiệm nhiều dòng nhạc như hip hop, điện tử cạnh sở trường ballad, R&B. Orange còn thể hiện vũ đạo sôi động, rap - điều trước đó ít khi thể hiện.
Cô cho biết từng buồn khi đọc bình luận về mình rằng "chỉ nên hát thôi, không làm gì khác được đâu". Qua show, cô muốn làm điều ngược lại với hình ảnh đa năng.
Orange khuấy động sân khấu trong Morse Code - tiết mục nhóm tại vòng chung kết.
Qua từng vòng, Orange còn lột xác hình ảnh với hình tượng mạnh mẽ, "quái", khác vẻ nhẹ nhàng trước đây.
Qua từng vòng, Orange còn lột xác hình ảnh với hình tượng mạnh mẽ, "quái", khác vẻ nhẹ nhàng trước đây.
Ca sĩ biến hóa đa màu sắc trong bài thi Đồng dao xinh gái cùng Miu Lê, Vũ Thảo My, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ.
Orange trong hình tượng nữ chiến binh, thực hiện dựa theo cảm hứng viễn tưởng, qua tiết mục Chẳng phải anh đâu, cùng Phương Ly Châu Bùi, 52Hz, Vũ Thảo My.
Orange (thứ hai từ trái sang) tự nhận dám đối diện cảm xúc, bộc lộ những thứ còn che giấu lâu nay. Hát Không đau nữa rồi, Orange tâm sự từng đi qua vụn vỡ của tình yêu. Cô đặt tâm huyết trong từng lời hát, vui khi nghe khán giả nói tìm thấy sự đồng điệu.
Không đau nữa rồi - tiết mục được yêu thích tại show với gần một tỷ lượt nghe, xem trên đa nền tảng.
Trên sân khấu chung kết, Orange cho biết ba năm trước từng ở dưới vực sâu vì phải đối diện nhiều khó khăn trong công việc lẫn đời sống tình cảm. "Giờ đây, tôi đã thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Tình yêu của khán giả, các chị em tại chương trình, cổ vũ tinh thần cho tôi rất nhiều", ca sĩ nói.
Orange còn bộc lộ tính cách hài hước qua màn giao lưu MC Trấn Thành, tung hứng với thí sinh tại hậu trường. Cô tự nhận trước đây sống khép kín nhưng qua show, dần cởi mở.
Hiện Orange cùng 29 "em xinh" tập luyện để tham gia concert đầu tiên của Em xinh say hi, sẽ diễn ra ngày 13/9 ở TP HCM.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ giữa năm. 30 thí sinh chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Sau 14 tập, quán quân thuộc về Phương Mỹ Chi, á quân là LyHan. Ba thành viên còn lại trong đội hình Best 5 - Nhóm nhạc Em xinh toàn năng là Bích Phương, Orange, Lamoon.
Chương trình được nhận xét là một trong những điểm nhấn của làng nhạc từ đầu năm đến nay. Các thí sinh đã tạo nên nhiều tiết mục bùng nổ, nhận độ thảo luận lớn trên các nền tảng số.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp