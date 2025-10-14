Công cụ hỗ trợ truy vết dòng tiền số AntEx trong vụ án Shark Bình

Nhiều giao dịch trong dự án AntEx, liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình), đã được truy vết thành công.

Theo Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), công cụ ChainTracer do đơn vị này phát triển đã được sử dụng phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh dữ liệu liên quan đến AntEx - dự án Shark Bình được cho là có vai trò chủ chốt.

AntEx ra mắt tháng 9/2021 và thu hút sự chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD. Ông cũng được giới thiệu là cố vấn chiến lược của dự án. Tuy nhiên, sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token AntEx nhanh chóng lao dốc, mất 99% giá trị.

Theo VBA, đội ngũ ChainTracer đã tham gia phân tích, mô hình hóa dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện các luồng di chuyển của token giữa các ví, sàn giao dịch và địa chỉ liên quan.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, cho biết nhóm chuyên gia đã ứng dụng công nghệ phân tích on-chain (dữ liệu giao dịch ghi công khai trên mạng lưới blockchain) mới nhất để xác định các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với nhiều sàn trong và ngoài nước nhằm đối chiếu thông tin định danh.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer. Ảnh: VBA

"Nhờ đặc thù công khai và minh bạch của blockchain, việc truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác dù sự việc đã diễn ra hơn ba năm. Đây là điểm khác biệt với mô hình lừa đảo truyền thống, nơi chứng cứ có thể bị xóa bỏ", ông Dinh nói.

Trong quá trình này, theo ông Dinh, khó khăn lớn nhất đến từ sự thiếu hợp tác của một số sàn giao dịch quốc tế, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng.

Ra mắt năm 2023, ChainTracer được phát triển với mục đích cảnh báo, hỗ trợ điều tra các vụ gian lận, lừa đảo trong không gian blockchain. Đến nay nền tảng đã xử lý 65 trường hợp với tổng thiệt hại ước tính 10 triệu USD. Gần nhất, ChainTracer phối hợp cơ quan chức năng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo "WorldMall.app" với cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người khác để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà chức trách cáo buộc, dù dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và các cổ đông vẫn rút tiền từ ví tổng, chuyển sang ví một số cá nhân rồi bán quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để chia nhau.

Theo ông Trần Huyền Dinh, những trường hợp như AntEx cho thấy hình thức lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hóa ngày càng tinh vi. Ông khuyến cáo nhà đầu tư cần trang bị kiến thức, tránh sa vào dự án hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu minh bạch, chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các tổ chức uy tín.

Trọng Đạt