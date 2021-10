Facebook có thể đổi tên để né bê bối

Tin đồn Facebook sắp đổi tên xuất hiện đúng lúc công ty đang dính hàng loạt bê bối liên quan tới việc dung túng cho thông tin sai lệch.

The Verge trích dẫn nguồn tin cho biết công ty Facebook sẽ công bố đổi tên vào tuần sau, nhằm phản ánh việc họ tập trung vào vũ trụ ảo metaverse. Dù vậy, các chuyên gia tiếp thị và thương hiệu cho rằng công ty của Mark Zuckerberg còn có lý do khác là cố tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và công chúng xung quanh những tác hại tiềm ẩn do các nền tảng mà công ty đang quản lý gây ra.

Né tránh bê bối

Công ty Facebook hiện sở hữu nhiều nền tảng như mạng xã hội Facebook, Instagram.... Ảnh: Cnet

Facebook đang đối mặt với sự giám sát gắt gao sau khi "người thổi còi" Frances Haugen tiết lộ nhiều tài liệu nội bộ cho thấy tác động của các nền tảng gây ảnh hưởng xấu tới nhiều mặt của xã hội. "Việc đổi thương hiệu công ty mẹ có thể giúp Facebook tạm tránh được các bê bối thời gian qua", nhà phân tích James Cordwell của Atlantic Equities nói với Reuters. "Nhưng các nhà lập pháp và chính trị gia cũng đủ thông minh để không bị đánh lừa bởi chiêu trò này".

Marisa Mulvihill, nhà phân tích của công ty tư vấn tiếp thị và xây dựng thương hiệu Prophet, cho biết trên Reuters rằng việc đổi tên là chiến lược hiệu quả để các thương hiệu con khác hạn chế tai tiếng liên đới. Chuyên gia này ví dụ, việc đổi tên có thể giúp tránh các nhận thức tiêu cực về WhatsApp - nền tảng hiện có hơn 2 tỷ người dùng, hoặc Oculus - thương hiệu thực tế ảo Facebook đang phát triển.

"Dù vậy, các phương tiện truyền thông và cơ quan quản lý sẽ không ngừng điều tra hoặc thay đổi chính sách quản lý phù hợp", Mulvihill nói.

Theo thống kê của Prophet, mức độ quan tâm của người dùng Mỹ đối với các thương hiệu liên quan đến Facebook đang giảm sút nhanh chóng trong vài năm qua.

Deborah Stafford-Watson, trưởng bộ phận chiến lược của công ty tư vấn thương hiệu Elmwood, cũng cho rằng Facebook đang muốn giảm sự chú ý cho các công ty con. "Điều Facebook không muốn là các vấn đề tiêu cực sẽ sinh sôi nảy nở và gây ảnh hưởng xấu đến các bộ phận khác trong cùng công ty", Stafford-Watson chia sẻ với Reuters.

Việc Facebook đổi tên cũng bị so sánh với Philip Morris. Năm 2003, hãng thuốc lá đã đổi thành Altria sau khi mua công ty thực phẩm Kraft Foods, sau đó tách riêng. Khi đó, việc đổi tên không làm giảm suy nghĩ tiêu cực về thuốc lá của người tiêu dùng, nhưng giúp hạn chế ảnh hưởng đến Kraft.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Facebook sẽ tiếp tục đối mặt với những áp lực tương tự hiện nay ngay cả sau khi đổi thương hiệu. "Tôi không nghĩ việc đổi tên sẽ giúp Facebook giảm sự giám sát của các nhà quản lý hoặc sự hoài nghi của công chúng", Natasha Jen, chuyên gia của công ty truyền thông Pentagram, nói trong phỏng vấn với Bloomberg. "Niềm tin là thứ rất dễ đánh mất".

"Facebook đang tuyệt vọng. Họ loay hoay đối mặt với 'sóng thần', với những hành vi vô trách nhiệm và vi phạm hình sự có thể xảy ra", nhà đầu tư Roger McNamee, nói với Recode.

Theo Jan-Benedict Steenkamp, Giáo sư marketing chuyên về xây dựng thương hiệu tại Đại học Bắc Carolina, Facebook sẽ khó loại bỏ được tai tiếng trong quá khứ. "Người tiêu dùng không ngu ngốc", ông nói với LATimes. "Cách duy nhất để Facebook vượt qua những tranh cãi của mình là làm sạch bộ máy hiện tại. Dù sao đi nữa, ngay cả khi đổi tên công ty, gốc rễ của nó vẫn là Facebook".

Tầm nhìn về vũ trụ ảo

Bên cạnh các ý kiến về việc Facebook đang né các bê bối ở hiện tại và quá khứ, không phủ nhận rằng Facebook đang tiến thêm bước mới sau khi thành công với mô hình mạng xã hội của mình. Những năm gần đây, hãng đã tập trung hơn vào lĩnh vực phần cứng, nhất là ở mảng thực tế ảo và thực tế tăng cường,. Họ chi 2 tỷ USD mua Oculus VR năm 2014, có một số sản phẩm phần cứng như kính VR kết hợp cùng Roblox, hay gần đây là kính thông minh Stories hợp tác với Ray-Ban. Đây có thể là nền tảng chính cho tham vọng metaverse trong tương lai của Facebook.

Thuật ngữ metaverse mô tả "một vũ trụ do máy tính tạo ra", tồn tại song song với đời thật nhưng trong đó, con người có thể xây dựng lại các chuẩn mực xã hội. Facebook hiện có hơn 10.000 nhân viên tham gia phát triển phần cứng như kính thực tế ảo AR. "Chúng tôi sẽ chuyển đổi một cách hiệu quả từ việc chủ yếu được coi là một công ty truyền thông xã hội sang một công ty metaverse", Zuckerberg nói hồi tháng 7.

Tháng trước, Facebook thông báo Andrew Bosworth, người đứng đầu mảng AR và VR, được thăng chức làm Giám đốc công nghệ. Đầu tuần này, họ công bố kế hoạch tuyển dụng thêm 10.000 nhân viên để nghiên cứu metaverse ở châu Âu.

Metaverse mới bắt đầu thu hút sự chú ý cuối tháng 6 khi Zuckerberg nhắc đến tham vọng biến Facebook từ mạng xã hội thành trung tâm vũ trụ ảo. Theo ước tính của Bloomberg, ngành công nghiệp này sẽ đạt giá trị 800 tỷ USD vào năm 2024.

Theo một số dự đoán, tên công ty mới của Mark Zuckerberg có thể là Horizon, Meta hoặc FB.

Bảo Lâm tổng hợp