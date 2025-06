'Bí kíp luyện rồng' - tình bạn vượt định kiến

Chàng trai Hiccup đi ngược lại truyền thống của bộ tộc, kết bạn với rồng Toothless trong phim live-action "Bí kíp luyện rồng".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Bí kíp luyện rồng' (How to Train Your Dragon) bản người đóng Trailer "Bí kíp luyện rồng" (How to Train Your Dragon) bản mới, ra rạp trong nước ngày 13/6. Theo Box Office Vietnam, phim thu gần 28 tỷ đồng sau năm ngày công chiếu. Video: Universal Pictures Vietnam

Phim do Dean DeBlois - cũng là người chỉ đạo bản hoạt hình - thực hiện. Nội dung đưa khán giả trở lại đảo Berk, nơi người Viking và rồng là kẻ thù nhiều thế hệ. Hiccup (Mason Thames) - con trai tù trưởng Stoick the Vast - vốn được huấn luyện để trở thành kẻ săn rồng, lại làm bạn với Toothless thuộc chủng loài Night Fury.

Theo IGN, tác phẩm giữ thông điệp cốt lõi trong bản phim năm 2010: Trận chiến giữa con người và rồng, sự nhận thức loài vật này không đáng sợ và màn hợp tác giữa hai bên để chống lại một sinh vật khổng lồ. Từ đó, nội dung đề cao tình bạn, lòng dũng cảm, sự cảm thông và khát vọng phá vỡ định kiến. Khán giả từng xem phim có thể nhận ra cốt truyện, tuyến nhân vật và các cảnh biểu tượng.

Dự án lần này xây dựng nhiều lớp nghĩa mới, gợi suy ngẫm đa chiều. Đạo diễn không dừng lại ở câu chuyện phiêu lưu mà đi sâu vào những khác biệt giữa con người và loài vật trong cách họ kiểm soát và tương tác với thiên nhiên. Tác phẩm còn lồng ghép ẩn dụ về vai trò của gia đình trong việc dẫn dắt và định hình con cái, áp lực của người trẻ khi đối mặt những quyết định lớn trong đời.

Cảnh Hiccup cưỡi rồng Toothless trong phim "Bí kíp luyện rồng". Ảnh: Universal Pictures

Một chi tiết khác so với bản hoạt hình là phát biểu của cha Hiccup trong phần đầu. Ở đại sảnh, ông tuyên bố lý do của việc săn lùng và tìm ra tổ rồng, đồng thời tiết lộ các chiến binh trên thế giới tụ họp về đảo Berk để tiêu diệt sinh vật này. Yếu tố này nhằm mô tả thế giới giả tưởng, giải thích cho sự đa dạng chủng tộc của dàn nhân vật. Dự án có nhiều đoạn gây cười, điển hình là lúc nhóm Hiccup huấn luyện rồng và phút giây vui đùa của hai nhân vật chính.

DeBlois thể hiện sự khéo léo trong việc chỉ đạo diễn viên, giúp họ truyền tải chiều sâu cảm xúc nhân vật. Theo ScreenRant, diễn viên chính Mason Thames, 18 tuổi, có biểu cảm tự nhiên giúp duy trì sự lôi cuốn trong nhịp điệu câu chuyện. Nico Parker trong vai Astrid mang đến sức trẻ cho nhân vật nữ chiến binh khao khát chiến thắng trong kỳ huấn luyện. Gerard Butler gây ấn tượng với vai Stoick, cha của Hiccup. Ông bộc lộ sự lạnh lùng, nghiêm khắc qua lời nói, hành động. Một số nhân vật phụ như Gothi (Naomi Wirthner), Spitelout (Peter Serafinowicz) và Snotlout (Gabriel Howell) có thêm đất diễn.

Đạo diễn Dean DeBlois (thứ hai từ trái qua) chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên trên phim trường "Bí kíp luyện rồng". Ảnh: Universal Pictures

Phần hình ảnh và cảnh hành động được đầu tư. Những đoạn Hiccup bay lượn cùng Toothless đưa khán giả đến đại cảnh rừng núi, đại dương, cho thấy sự rộng lớn của thiên nhiên Bắc Ireland. Yếu tố văn hóa thể hiện qua hình ảnh làng mạc, trang phục đậm chất Viking. Các phân cảnh chiến đấu ở phần cuối được dàn dựng kịch tính, làm nổi bật sự gắn kết giữa con người và rồng, đồng thời phô diễn kỹ thuật dựng phim. Đội ngũ hiệu ứng hình ảnh chuyển đổi thiết kế loài rồng từ phong cách hoạt hình sang live-action, giữ lại nét đặc trưng từ bản gốc.

Phim nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trang ComicBook nhận xét tác phẩm vừa giữ lại những điều người hâm mộ yêu thích, vừa thêm thắt sự mới lạ cho những người chưa xem phim. ScreenRant bình luận: "DeBlois biết rõ cảnh nào nên giữ nguyên và cảnh nào cần điều chỉnh. Nhà soạn nhạc John Powell trở lại để viết nhạc phim, còn nhà quay phim Bill Pope mang đến những khung hình sống động".

Dù nỗ lực mở rộng vai trò của các nhân vật chính, dự án có thể gây thất vọng cho những khán giả mong chờ cái nhìn khác biệt bản phim trước. Theo Daily Beast, tác phẩm thu hút người xem nhờ khơi gợi câu chuyện hoạt hình quen thuộc, trong khi các tình tiết không có sự thay đổi đáng kể.

Bí kíp luyện rồng (How to Train Your Dragon) phát hành vào các năm 2010, 2014 và 2019, do Unviersal và hãng hoạt hình DreamWorks hợp tác sản xuất, dựa trên cuốn sách của nhà văn Cressida Cowell. Ba phần hoạt hình thành công về mặt thương mại, thu hơn 1,6 tỷ USD tại phòng vé. Sau thành công của loạt phim điện ảnh, hãng phát triển thêm nhiều series. Thương hiệu cũng phát triển một show diễn trượt băng nghệ thuật How to Train Your Dragon on Ice.

Dean DeBlois, 55 tuổi, làm phim từ cuối thập niên 1980, chỉ đạo kiêm viết kịch bản ba phần trong series. Ông được biết đến với Mulan (1998) và Lilo & Stitch (2002) của hãng Disney. Đạo diễn từng được đề cử ba giải Oscar với các phần Bí kíp luyện rồng.

Quế Chi