'28 Years Later' - bi kịch hậu tận thế

Phim kinh dị "28 Years Later" gợi câu hỏi về nhân tính, đặt con người trong bối cảnh bị xác sống đe dọa.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer '28 Years Later' Trailer "28 Years Later", công chiếu trong nước ngày 20/6. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Galaxy Links

Tác phẩm tiếp nối thành công của 28 Days Later (2002) và 28 Weeks Later (2007), do Danny Boyle đạo diễn, Alex Garland biên kịch. Phim lấy mốc thời gian 28 năm sau thảm họa ở nước Anh, theo chân cậu bé tên Spike (Alfie Williams đóng) xuyên qua vùng đất đầy xác sống tìm bác sĩ cứu chữa cho mẹ.

Mượn bối cảnh hậu tận thế, phim đặt giả định: nếu thây ma không còn xa lạ với con người, điều gì sẽ xảy ra? Từ đó, êkíp xoáy sâu vào hành động sinh tồn trong thế giới hỗn loạn.

Khác nhiều phim zombie tập trung vào yếu tố hù dọa, tác phẩm của Boyle khai thác nỗi sợ và sự cô lập. Sau sự kiện bùng phát virus Rage, những người còn sống tìm đủ cách để tồn tại. Khi xác sống bùng phát ở đất liền, có một ngôi làng nằm trên hòn đảo biệt lập, giúp họ tránh được nỗi sợ.

Những cảnh rượt đuổi hay xác sống khát máu là lớp vỏ cho câu chuyện ẩn dụ về xã hội. Phim gợi lên cảm giác bất an khi thế giới loài người đánh mất đạo đức và niềm tin. Lúc này, cái ác không còn đến từ sinh vật lạ, mà là cách họ đối xử với nhau khi không còn luật lệ.

Cậu bé Spike là đại diện của thế hệ sinh ra sau thảm kịch, buộc phải định hình lại thế giới theo cách riêng. Cậu cố gắng sống sót, giữ lại những đức tính cao đẹp. Điều này trái ngược với những người lãnh đạo trên hòn đảo, khi sẵn sàng bỏ rơi những kẻ yếu thế, chỉ quan tâm đến lợi ích.

Khi cùng cha đi vào đất liền để luyện tập săn bắn, Spike mới cảm nhận được sự thay đổi của mọi người xung quanh sau nhiều năm trốn chạy. Lúc phát hiện người cha không muốn tìm người trị bệnh cho mẹ, để mặc bà đến chết, Spike bất chấp mọi quy định của đảo, dẫn mẹ đến đất liền tìm bác sĩ.

Hậu trường phim kinh dị '28 Years Later' Hậu trường phim "28 Years Later". Video: Sony Pictures Vietnam

Diễn xuất của Alfie Williams, cậu bé 14 tuổi thủ vai chính, gây chú ý với khán giả. Dù lần đầu đảm nhận vai nặng ký, Williams thể hiện trọn vẹn sự hoảng loạn, tổn thương lẫn bản năng sinh tồn qua ánh mắt. Những trường đoạn đối đầu xác sống là thử thách về thể lực lẫn khả năng bộc lộ tâm lý nhân vật. Trang Bleeding Cool dành lời khen: "Các diễn viên đều làm tốt, nhưng Williams là người nổi bật nhất".

Tài tử Ralph Fiennes xuất hiện ở nửa sau phim nhưng vẫn để lại ấn tượng nhờ lối diễn tiết chế. Ông mang đến sự bất ngờ trong vai bác sĩ Kelson, nhân vật tưởng chừng là phản diện nhưng lại trở thành người bạn của Spike. Trong thế giới hỗn loạn, nhân vật hiện lên như biểu tượng của lòng trắc ẩn và sự điềm tĩnh. Qua giọng nói trầm lắng, Kelson truyền tải nỗi đau, góc nhìn cảm thông với người sống lẫn người nhiễm bệnh.

Nhà quay phim Anthony Dod Mantle ghi lại sự đối lập giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nỗi đáng sợ của những sinh vật kỳ lạ. Theo IGN, tác phẩm chủ yếu được ghi hình bằng iPhone 15, có nhiều cú máy cầm tay chuyển động theo nhân vật, góc lia tốc độ cao. Có lúc, 20 chiếc điện thoại được sử dụng cho cảnh quay hiệu ứng "bullet time", tạo cảm giác thời gian bị chậm lại hoặc đứng yên khi camera di chuyển xung quanh vật thể, ghi lại hành động từ nhiều góc độ.

Tạo hình của Alfie Williams (phải) và Aaron Taylor-Johnson trong "28 Years Later". Ảnh: Sony Pictures

Điểm trừ nằm ở nhịp điệu không đồng đều khi chia cốt truyện thành hai phần: trên đảo và đất liền. Dự án có tiết tấu chậm hơn hai phần trước, nhất là ở hồi hai khi nhân vật chính đặt chân lên đất liền. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng cách giải quyết đoạn kết đột ngột. Nửa sau phim chuyển sang thể loại hài châm biếm, thay đổi tông màu, hình ảnh so với đoạn đầu.

Bộ phim cũng bỏ ngỏ nhiều câu hỏi, như về nguồn gốc của loài zombie "alpha" có sức mạnh vượt trội hơn những con khác, hay danh tính nhóm người cứu Spike cuối phim. Những chi tiết này chủ yếu phục vụ mục đích mở rộng thương hiệu hơn là hoàn thiện câu chuyện.

28 Days Later là loạt phim kinh dị dựa trên ý tưởng của Alex Garland. Nội dung xoay quanh sự bùng phát của virus Rage, khiến những người bị nhiễm tìm cách giết những người khác. Các phim tập trung vào tác động của dịch bệnh, hậu quả của nó đối với xã hội. Hai phần đầu nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình và thành công ở phòng vé, đạt hơn 230 triệu USD so với kinh phí khiêm tốn (8-15 triệu USD).

Quế Chi