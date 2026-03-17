Expo Giải chạy đêm TP HCM chuyển về Thủ Thiêm

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026, giải chạy có 13.000 người tham dự, đổi khu vực phát bib sang đường Trần Bạch Đằng, Thủ Thiêm.

Lần đầu giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam đổi địa điểm phát bib và vật phẩm, sau ba năm liên tiếp đặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Expo mới nằm trên đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Expo của VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 nằm bên phải cầu Ba Son, hướng đi từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo ban tổ chức, việc thay đổi địa điểm nhằm phù hợp kế hoạch điều phối chung của thành phố. Khu vực gần Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành) hiện có mật độ sự kiện dày đặc, do đó các hoạt động thể thao quy mô lớn được sắp xếp tại những khu vực có hạ tầng phù hợp hơn để đảm bảo vận hành.

Không gian mới tại khu đô thị Thủ Thiêm có mặt bằng rộng, giúp các khu chức năng như gian phát race-kit, sân khấu và khu vực trải nghiệm của nhà tài trợ được bố trí thoáng, tránh tình trạng quá tải. "Khu vực này ít chịu áp lực giao thông hơn, mật độ dân cư thưa hơn. Điều này giúp việc tổ chức các hoạt động trước ngày đua linh hoạt hơn", đại diện ban tổ chức nói.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm rực sáng trong đêm chạy VnExpress Marathon HCMC năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Runner có thể tiếp cận expo của giải từ nhiều hướng qua hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son hay đại lộ Mai Chí Thọ. Ban tổ chức bố trí không gian gửi xe rộng, giúp người lấy bib chủ động phương tiện di chuyển.

Vị trí Expo cách khu đô thị Sala chưa đầy 2km. Đây là địa điểm tập luyện quen thuộc của cộng đồng chạy bộ với cung đường rộng. Runner có thể kết hợp nhận vật phẩm và thực hiện các buổi chạy nhẹ làm quen thời tiết hoặc giãn cơ trước ngày đua.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 diễn ra đêm 21/3, rạng sáng 22/3. Ở lần tổ chức thứ tư, giải ghi nhận kỷ lục 13.000 runner trong và ngoài nước tham dự. Cung đường đi qua những biểu tượng thành phố như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng hay cầu Ba Son, đưa runner khám phá diện mạo rực rỡ và nhịp sống sôi động của đô thị lớn nhất cả nước về đêm.

Hải Long