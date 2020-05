EVN: Giảm gần 1.000 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng

2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đã được giảm gần 1.000 tỷ đồng tiền điện, theo EVN.

Thông tin này được ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, ngày 9/5.

Theo ông Thành, ước tính có 28,62 triệu khách hàng (26,62 triệu hộ sinh hoạt và hơn 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh) sẽ được giảm tiền điện, giá điện vì Covid-19. Đến 6/5, ngành điện đã phát hành hoá đơn giảm 1.000 tỷ đồng tiền điện cho 2,3 triệu khách hàng. Trong đó, hơn 600.000 khách hàng công nghiệp được giảm trừ gần 900 tỷ đồng.

Ông Thành cũng đề nghị các Sở Du lịch, Y tế địa phương sớm xác định khách hàng thuộc đối tượng cơ sở lưu trú du lịch, phòng chống Covid-19 để ngành điện thuận lợi trong việc giảm giá, miễn tiền điện cho các đối tượng này.

Trước đó, giữa tháng 4 Chính phủ đã đồng ý giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng vì Covid-19. Theo đó, giảm 10% giá điện sinh hoạt bậc 1-4 trong 3 tháng (4,5 và 6) và giảm 10% điện sản xuất, kinh doanh; miễn phí tiền điện cho các cơ sở phòng, chống Covid-19. Ước tính tổng số tiền giảm, miễn tiền điện gần 11.000 tỷ đồng.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp ngày 9/5. Ảnh: Quang Hiếu

Cập nhật về tình hình kinh doanh, cung ứng điện, ông Dương Quang Thành cho biết, do ảnh hưởng Covid-19 nhu cầu điện giảm, riêng tháng 4 điện thương phẩm giảm gần 3,9% so cùng kỳ 2019. Trong đó, điện cấp cho thương mại, dịch vụ giảm 32%, công nghiệp giảm 5,8%, còn điện sinh hoạt và tiêu dùng tăng 4,6%.

Nhu cầu điện giảm nhưng do hạn hán nên sản lượng thuỷ điện chỉ đạt 11,6 tỷ kWh, giảm 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, EVN phải huy động tối đa nguồn nhiệt điện, riêng nhiệt điện chạy dầu hơn 1 tỷ kWh, tăng 2,5 lần so với 2019.

Sau lệnh giảm giãn cách xã hội của Chính phủ, nhu cầu điện tăng trở lại, trong đó điện sản xuất bình quân những ngày đầu tháng 5 tăng 15% so với tháng 4. Dù vậy, Chủ tịch EVN hứa đảm bảo cấp đủ điện cho hoạt động tái hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô của doanh nghiệp; cũng như tính toán các kịch bản cung ứng điện, giải toả hết các nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, nhất là tại Ninh Thuận, Bình Thuận.

Trước lo lắng thiếu điện trong 5 năm tới, ông Thành cho hay, EVN đã cập nhật tính toán cân bằng cung cầu điện giai đoạn 2021-2025 và sẽ sẽ đáp ứng nhu cầu điện giai đoạn này.

Anh Minh