EVN giảm bớt lỗ lũy kế

EVN ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 645.000 tỷ đồng năm nay, giúp tập đoàn có lãi bù đắp một phần khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ của giai đoạn trước.

Tại hội nghị tổng kết ngày 29/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết nhiều chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp cải thiện trong năm nay.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất EVN đạt 645.195 tỷ đồng, tương đương gần 26 tỷ USD. Ông Tuấn cho biết lợi nhuận công ty mẹ vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giúp tập đoàn này giảm số lỗ lũy kế của giai đoạn 2022-2023.

Trước đó, EVN ghi nhận lỗ khoảng 50.029 tỷ đồng trong 2022-2023. Đến hết năm ngoái, số lỗ lũy kế giảm còn 44.792 tỷ đồng, nhờ việc tiết giảm các chi phí. Khoản lỗ này là chi phí trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ trước đây.

Theo báo cáo của EVN, tính đến cuối năm nay tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không gồm nhập khẩu) khoảng 87.600 MW, tăng gần 6.400 MW so với năm ngoái. Trong đó, điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối) đạt 24.453 MW, chiếm tỷ trọng 27,9%. Còn lại nhiệt điện than chiếm tỷ trọng 32,1%, thủy điện 28,1%.

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị, ngày 29/12. Ảnh: EVN

Về cung ứng điện giai đoạn tới, Tổng giám đốc EVN dự báo ngành sẽ gặp nhiều thách thức để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, sản lượng điện bán ra cả nước đến 2030 đạt 500,4-557,8 tỷ kWh, tương ứng tăng bình quân 10,3-12,5% một năm.

Ở khía cạnh này, ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Công Thương cho rằng mức dự phòng điện ở miền Bắc đang thấp, tiềm ẩn rủi ro. Cụ thể, công suất nguồn đặt chỉ hơn 31.000 MW, trong khi nhu cầu dùng điện lớn tương đương mức công suất lên tới 28.000 MW.

Ngược lại, nhu cầu điện tại miền Trung ít hơn, chỉ khoảng 6.300 MW trong khi công suất nguồn tại đây là 17.900 MW. Còn khu vực phía nam, năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời) chiếm tỷ trọng lớn, đây lại là nguồn phụ thuộc thời tiết, không ổn định nên gây áp lực không nhỏ lên cân đối hệ thống điện.

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng công suất nguồn bổ sung của toàn hệ thống chỉ khoảng 6.400 MW, thấp hơn nhiều mục tiêu tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (20.000 MW một năm).

Do đó, quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu EVN tăng phát triển nguồn điện, nâng cao quản trị doanh nghiệp và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. "EVN cần xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) để đảm bảo khả năng cung ứng điện cho các năm tới", ông Hùng gợi ý.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu EVN rà soát, tính toán kỹ xu hướng dịch chuyển nhu cầu khi xe điện phát triển mạnh các năm tới, để đưa ra kịch bản tối ưu nhất.

Về phía EVN, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị Bộ Công Thương sớm có cơ chế giá cho các nhà máy nhiệt điện. Trong đó, chi phí vận hành, bảo trì (O&M) được tính đúng, tính đủ vào giá thành để đảm bảo hiệu quả tài chính cho các nhà máy.

Công nhân Điện lực Hà Nội sửa chữa trên đường dây. Ảnh: Ngọc Thành

Để đáp ứng một phần nhu cầu điện, Việt Nam khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Trong đó, nhà máy Ninh Thuận 1 do EVN làm chủ đầu tư, đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (cũ).

Ông Tuấn cho biết tập đoàn đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Ông kỳ vọng chủ trương điều chỉnh đầu tư, Hiệp định liên Chính phủ, tín dụng của dự án sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2026.

Phía Việt Nam và Nga đang đàm phán Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy. Tại cuộc họp hôm 23/12, Thường trực Chính phủ cho ý kiến giải quyết dứt điểm một số vướng mắc trong tháng 1/2026.

"Việc đàm phán Hiệp định liên Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực. Các bên tiếp tục trao đổi, hoàn thiện bước chuẩn bị để khởi công một số hạng mục dự án trong 2026", ông Tuấn nói.

Đầu tháng này, Tập đoàn Rosatom của Nga điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết hợp tác với Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo công nghệ hiện đại nhất.

Phương Dung