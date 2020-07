EU nhất trí trừng phạt luật an ninh Hong Kong

EU nhất trí áp lệnh trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh, có thể cấm xuất khẩu nhiều công nghệ cho Hong Kong.

27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU ngày 24/7 đồng ý loạt biện pháp trừng phạt nhằm thể hiện "quan ngại sâu sắc" với luật an ninh Hong Kong của Trung Quốc. Các biện pháp này bao gồm hạn chế thương mại và xem xét lại các thỏa thuận thị thực với đặc khu hành chính Hong Kong, Reuters dẫn một dự thảo của EU hôm qua.

Dự thảo các đại sứ EU đề xuất cho biết liên minh sẽ "xem xét kỹ lưỡng hơn và hạn chế xuất khẩu các thiết bị cùng công nghệ nhạy cảm có thể được sử dụng tại Hong Kong", đặc biệt nếu có cơ sở nghi ngờ chúng được sử dụng "trái mong muốn" trong hoạt động "trấn áp, ngăn chặn liên lạc nội bộ hoặc giám sát không gian mạng". Đề xuất này dự kiến có hiệu lực ngày 28/7.

Người biểu tình (ngồi dưới đất) sau khi bị cảnh sát chống bạo động Hong Kong bắt, ngày 1/7. Ảnh: AFP.

Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong ngày 30/6, trong đó hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Nhiều quốc gia chỉ trích Trung Quốc khi áp luật an ninh Hong Kong, tuyên bố đạo luật vi phạm nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", vốn được quy định trong Tuyên bố chung Anh - Trung năm 1984. Đại diện Cấp cao EU về Chính sách An ninh và Các vấn đề Đối ngoại Josep Borrell ngày 13/7 cho biết ngoại trưởng các nước thành viên đã thảo luận về việc mở rộng lệnh cấm xuất khẩu công nghệ nhạy cảm sang Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 ký sắc lệnh tước những ưu đãi thương mại của Hong Kong và thông qua Đạo luật Tự trị Hong Kong. Đạo luật này cho phép trừng phạt quan chức Trung Quốc và cảnh sát Hong Kong bị cho xâm phạm quyền tự trị của đặc khu, cùng những ngân hàng thực hiện giao dịch quan trọng với họ.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật an ninh chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi và tự do của dân đặc khu cùng lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)