Ethereum hợp nhất thành công, thợ đào 'thất nghiệp'

Đầu giờ chiều nay, The Merge - sự kiện hợp nhất mạng blockchain Ethereum được cả thế giới tiền số chờ đón - đã diễn ra thành công.

Việc hợp nhất được thực hiện lúc gần 14h (giờ Hà Nội) sau khi mạng đạt đến tổng độ khó (Total Difficulty) đầu cuối là 58750000000000000000000. Sau cột mốc này, quy trình xác thực Ethereum chuyển từ bằng chứng công việc (PoW) sang phương thức bằng chứng cổ phần (PoS).

Việc chuyển từ cơ chế PoW sang PoS được xem là mục tiêu của Ethereum trong việc hạn chế lượng carbon tiêu thụ, với mức giảm tới 99,95% so với trước. Đây cũng có thể coi là sự chấm hết cho các thợ đào Ethereum, bởi các hệ thống máy đào hiện nay chủ yếu sử dụng cơ chế PoW để hoạt động. Trong khi đó, PoS chỉ làm nhiệm vụ xác thực, từ đó không tiêu tốn năng lượng như trước.

Việc hợp nhất mạng Ethereum đã thành công chiều 15/9.. Ảnh: CoinTelegraph

Trên Twitter, nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin xác nhận: "Mọi thứ đã được hợp thức. Chúc mừng The Merge thành công tốt đẹp. Đây là khoảnh khắc trọng đại với hệ sinh thái Ethereum. Những ai đã chung tay cùng The Merge hôm nay nên cảm thấy tự hào".

Theo ghi nhận của CryptoQuant, ngay sau The Merge, toàn bộ chỉ số hashrate (sức mạnh tính toán và giải thuật toán của máy tính trên blockchain) lẫn độ khó đào trên mạng Ethereum giảm về bằng 0. Khoảnh khắc này đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên PoW kéo dài 7 năm qua.

Tuy nhiên, ngoài việc trở nên thân thiện với môi trường hơn, blockchain mới của Ethereum không thay đổi nhiều như phí gas trên Ethereum vẫn như cũ, tốc độ giao dịch chưa cải thiện. Đây cũng là hai yếu tố khiến Ethereum bị đánh giá chưa bằng các blockchain mới hơn như Solana hay Stellar.

Theo Eli Ben-Sasson, Chủ tịch và đồng sáng lập StarkWare, việc hợp nhất sẽ là "bước đầu tiên trong quá trình áp dụng Ethereum cực kỳ rộng rãi" trong tương lai. Theo ông, blockchain này sẽ trở nên được ưa chuộng hơn và tránh các thông tin tiêu cực như trước đây, đặc biệt là các tác động đến môi trường.

"Tôi nghĩ The Merge giống như sự phát triển lần đầu của những cánh đồng năng lượng mặt trời", Ben-Sasson nói với CoinTelegraph.

Asher Tan, CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Coinjar, cũng tin sự kiện là tiền đề để blockchain phổ biến. "Mạng Ethereum sẽ trở nên tốt hơn trong mắt công chúng, mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư và các công ty blockchain còn phân vân về tác động của nó đến môi trường", ông Tan nhận định.

The Merge là gì?

Trước khi hợp nhất, mạng Ethereum hoạt động dựa trên bằng chứng công việc (PoW), tức máy tính trên khắp thế giới cạnh tranh giải các câu đố để thêm một khối mới vào chuỗi. Có nghĩa, bên giải nhanh nhất sẽ được mạng lưới trả công bằng đồng tiền điện tử mới. Quy trình này còn được gọi là đào tiền số.

Tuy nhiên, Bitcoin và Ethereum liên tục bị chỉ trích vì các máy đào tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Lượng điện các máy đào sử dụng trong một năm có thể vượt xa mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của một số quốc gia.

Ngay từ năm 2014, nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đưa ra khái niệm The Merge, đề xuất chuyển mạng lưới từ PoW sang phương thức bằng chứng cổ phần PoS. Tuy nhiên, quá trình này vô cùng phức tạp nên tiến độ diễn ra tương đối chậm do phải xây dựng blockchain mới, chạy thử nghiệm tìm kiếm lỗ hổng bảo mật và vấn đề kỹ thuật có nguy cơ làm gián đoạn mạng lưới.

The Merge bắt đầu được tiến hành từ ngày 6/9 khi bản nâng cấp Bellatrix được kích hoạt và hoàn tất vào 14h hôm nay. Về mặt kỹ thuật, việc hợp nhất đã xong và thế giới tiền số đang chờ những diễn biến tiếp theo.

Mức độ tác động tới thợ đào Việt Nam

Do việc khai thác Bitcoin đắt đỏ và ngày càng khó, đa số thợ đào tại Việt Nam đang khai thác Ethereum. Do đó, The Merge được xem là có tác động lớn bậc nhất với cộng đồng trong nước. Trong khi đó, sự kiện này không tác động nhiều đối với người dùng Ethereum phổ thông.

Ngay từ khi thông tin hợp nhất xuất hiện đầu năm nay, các nội dung như: Thợ đào thất nghiệp; Các dàn trâu cày sắp bán sắt vụn; Làm gì khi không thể đào Ethereum... đã được bàn luận trên khắp các hội nhóm khai thác tiền số. Để tránh các dàn card đồ hoạ phải "đắp chiếu phủ bụi", nhiều thợ đào đã tìm cách chuyển qua khai thác những đồng mã hóa khác, nhưng cho biết phương án này không khả thi vì lợi nhuận không cao.

Các thợ đào đang đứng trước các lựa chọn không có lợi cho mình: chuyển sang đóng vai trò làm người xác thực mạng blockchain (không cần máy đào cỡ lớn); sử dụng hệ thống của mình để khai thác các blockchain khác hiện sử dụng PoW; hoặc chọn cách bán "trâu cày" và đổi công việc khác.

The Verge dẫn lời Giám đốc điều hành của một công ty khai thác tiền điện tử: "Việc hợp nhất Ethereum sẽ buộc các thợ đào phải tìm đến các mạng blockchain nhỏ hơn, từ đó sinh ra tình trạng quá tải, tăng độ khó, giảm lợi nhuận khai thác và cuối cùng là phá sản".

Nhiều thợ đào cũng đang kiến nghị một đợt Hard Fork (phân nhánh) Ethereum thành hai mạng. Ngoài mạng Ethereum mới với cơ chế POS, những người này muốn tách ra một mạng Ethereum khác vẫn theo mô hình POW, gọi tắt là ETH POW - cho phép tiếp tục khai thác ETH sau khi The Merge diễn ra. Khi đó, thợ đào đang nắm giữ ETH sẽ nhận được token trên chuỗi mới. Tuy nhiên không có gì đảm bảo các token từ đợt Hard Fork sẽ có giá trị.

Vì sao The Merge quan trọng?

Theo Decrypt, nhiều lĩnh vực khác trong thế giới tiền điện tử đều quan tâm đến sự kiện hợp nhất chứ không chỉ có thợ đào Ethereum. The Merge đặc biệt quan trọng với công nghệ blockchain, người dùng NFT, Web3 và cả các nhà quản lý, bởi Ethereum đang là nền tảng Internet phi tập trung lớn nhất thế giới với hệ sinh thái Web3. Hợp nhất đồng nghĩa việc nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống phi tập trung khổng lồ với giá trị thị trường lên đến 200 tỷ USD.

Theo dữ liệu của Ouke Cloud Chain, Ethereum đang thu hút hơn 3.000 nhà phát triển và hàng triệu người dùng. Hệ sinh thái có hơn 400 dự án DeFi, 130.000 hợp đồng NFT và hơn 7.500 nút đang hoạt động. Ngoài ra, các hãng sản xuất card đồ họa và máy đào tiền số cũng bị ảnh hưởng lớn.

Bên cạnh đó, theo giới chuyên gia, việc chuyển từ PoW sang PoS đồng nghĩa token Ethereum không thể được tạo thêm nữa. Khi nguồn cung không còn cùng với một số cơ chế "đốt", giá tiền số này có thể tăng mạnh trong tương lai. Thực tế, chưa đầy một tiếng sau khi hợp nhất, giá Ethereum đã tăng từ 1.500 USD lên hơn 1.600 USD mỗi đồng.

Bảo Lâm