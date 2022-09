Thợ đào rút điện, đếm ngược chờ Ethereum hợp nhất

Nhiều thợ đào bắt đầu rút điện, tranh thủ bán tháo card đồ họa khi ngày hợp nhất của Ethereum chỉ còn chưa đến một tuần.

"Binance sẽ tạm ngừng chức năng nạp và rút token ETH và ERC-20 vào khoảng 18h ngày 6/9 và 7h ngày 15/9. Hãy đảm bảo bạn có đủ thời gian để xử lý khoản nạp cho token trước thời gian nêu trên", trang chủ của Binance tuần trước thông báo về sự kiện The Merge - hợp nhất mạng Ethereum.

Thông tin trên được chia sẻ trong các hội nhóm về tiền số tại Việt Nam. Không ít thợ đào bắt đầu tắt điện, rút token về ví và chờ ngày diễn ra sự kiện. Tối 6/9, sau mốc bảo trì số một, nhiều thợ đào cho biết đã có thể nạp và rút tiền bình thường trở lại. Tuy nhiên, mốc 15/9 mới đặc biệt quan trọng vì đây là lúc hợp nhất mạng Ethereum diễn ra.

Một bài rao bán "trâu cày" trên một nhóm tiền số.

"Tôi nhận được hàng chục tin nhắn từ bạn bè nhắc rút tiền. Vẫn chưa biết điều gì chờ đón mọi người sau khi The Merge diễn ra. Trong trường hợp xấu nhất, khi giá ETH 'sập', thợ đào sẽ bị thiệt hại nặng do không kịp thanh khoản", Hoàng Quân, thợ đào tiền số tại Đồng Nai, nói.

Sau ba năm đào coin, đây là lần đầu anh Quân phải cho ngừng hoạt động dàn máy đào. Anh cho biết, nếu tính theo giá ETH hiện tại, việc khai thác vẫn có lời. Tuy nhiên, rủi ro là token đào được nếu không kịp chuyển lên sàn để thanh khoản thì có thể sẽ mất giá sau khi hợp nhất. "Thay vì hồi hộp, đào cố và như cá nằm trên thớt, tôi quyết định dừng lại, chờ The Merge sẽ diễn ra thế nào", anh nói.

Trên các diễn đàn về đào coin, nhiều thợ đào cũng đang tranh thủ thanh lý trâu cày. Theo Ngọc Can, quản trị viên một nhóm khai thác tiền số lớn tại Việt Nam, khoảng hai tuần trở lại đây, lượng người rao bán card đồ họa ngày một nhiều. Máy đào bị bán tháo nhưng gần như không có người mua.

"Nhiều người không muốn rủi ro. Họ muốn thu hồi vốn vì khả năng cao không thể tiếp tục đào ETH sau ngày 15/9. Tuy nhiên việc thanh lý không dễ khi thị trường chỉ có người bán, không thấy người mua. Đội 'lái trâu' liên tục ép giá, tạo tâm lý hoang mang khiến thị trường càng thêm hỗn loạn", Ngọc Can nói.

Theo thông báo của đội ngũ phát triển Ethereum, The Merge sẽ chính thức diễn ra vào 15/9. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của cộng đồng tiền mã hóa. Nếu sự kiện hợp nhất diễn ra thành công, mạng blockchain Ethereum sẽ chuyển từ thuật toán Proof of Work (PoW - Bằng chứng công việc) sang Proof of Stake (PoS - Bằng chứng cổ phần). Khi đó thợ đào sẽ bị loại khỏi mạng Ethereum, hàng loạt máy đào có thể phải "đắp chiếu".

Để tránh kịch bản tồi tệ này xảy ra, nhiều thợ đào lớn đang kiến nghị một đợt Hard Fork (phân nhánh) Ethereum thành hai mạng. Ngoài mạng Ethereum mới với cơ chế POS, những người này muốn tách ra một mạng Ethereum khác theo mô hình POW, gọi tắt là ETH POW - cho phép tiếp tục khai thác ETH sau khi The Merge diễn ra. Khi đó, thợ đào đang nắm giữ ETH sẽ nhận được token trên chuỗi mới. Tuy nhiên không có gì đảm bảo các token từ đợt Hard Fork sẽ có giá trị.

Tại Việt Nam, đa số thợ đào đang khai thác Ethereum nên The Merge được xem là có tác động lớn bậc nhất với cộng đồng. Các chuyên gia đánh giá, dù kết quả thế nào, sự kiện 15/9 sẽ gây ra đợt xáo trộn mạnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, không ai chắc chắn những tác động này sẽ là tín hiệu tích cực hay tiêu cực.

Thảo Hiền