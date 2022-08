Canh bạc của thợ đào Ethereum

Câu hỏi đang được nhiều thợ đào đang đặt ra là nếu mạng Ethereum hợp nhất thành công, họ sẽ đi đâu khi không thể khai thác trên Ethereum nữa.

Sự kiện đang được cộng đồng blockchain chờ đợi là hợp nhất mạng Ethereum (ETH). Tim Beiko, nhà phát triển Ethereum, thông báo trên GitHub rằng việc hợp nhất dự kiến diễn ra giữa tháng 9. CNBC gọi đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất lịch sử tiền điện tử.

Cụ thể, mạng Ethereum từ cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) sẽ được chuyển sang chuỗi khối bằng chứng cổ phần (PoS). Điều này đồng nghĩa thợ đào Ethereum sẽ thất nghiệp và lượng lớn card đồ họa sẽ được thanh lý ồ ạt. Công ty nghiên cứu thị trường Messari ước tính ngành khai thác Ethreum trên toàn cầu hiện có trị giá khoảng 19 tỷ USD.

"Các thợ đào đối mặt với sự thay đổi đột ngột khi Ethereum chuyển từ cơ chế PoW sang PoS. Khi vai trò kết thúc, họ buộc phải tìm kiếm các dòng thu nhập khác thay thế", JPMorgan bình luận về tác động của việc hợp nhất đến thợ đào.

Trên các hội nhóm khai thác tiền mã hóa, thông tin về ngày hợp nhất trở thành chủ đề được quan tâm và bàn tán sôi nổi. Quản trị viên một nhóm khai thác tiền số với 80.000 thành viên cho biết: "Phần lớn 'trâu' ở Việt Nam được dùng để cày Ethereum nên sự kiện lần này ảnh hưởng trực tiếp đến giới đào coin trong nước. Gần như chắc chắn kế hoạch hợp nhất sẽ diễn ra. Để máy đào không thành đống sắt vụn, mọi người đang đặt cược vào Ethereum Classic (ETC)".

Thông tin hợp nhất Ethereum diễn ra vào tháng 9 trở thành chủ đề được bàn khắp các hội nhóm khai thác tiền số.

Ethereum Classic là một nhánh tách ra từ mạng Ethreum sau vụ hack 60 triệu USD vào năm 2016. Từ đó đến nay, ETC và ETH tồn tại song song, tuy nhiên phần lớn thợ đào chuyển sang khai thác ETH vì giá cao hơn. Hiện tại, mỗi ETC có giá khoảng 41 USD trong khi giá ETH là 1,9 nghìn USD.

"Sẽ rất ngớ ngẩn nếu so sánh giá ETC và ETH. Nhưng nếu hợp nhất thành công, mạng Ethereum loại bỏ hoàn toàn các thợ đào, Ethereum Classic sẽ là lựa chọn tốt nhất. Với thị trường hiện tại, nhiều người đào ETH đang bị lỗ tiền điện vì thuật toán ngày càng khó trong khi giá token giảm. Đào ETC cũng không khá hơn, dù có thể nhận về nhiều 'sản lượng' hơn nhưng giá lại rẻ. Sau khi tính toán, tôi đã quyết định chuyển cả trại hơn 300 mày đào về ETC, tranh thủ khi còn ít người khai thác", Xuân Tuyến, một thợ đào tiền số lâu năm ở Đồng Nai, cho biết.

Theo Tuyến, vẫn không có gì chắc chắn giá ETC sẽ tăng vào tháng tới hay việc hợp nhất có diễn ra hay không. Một số thợ đào vẫn tiếp tục khai thác ETH khi còn có thể. Số khác đã bắt đầu chuyển sang đào ETC với hy vọng có thể tranh thủ đào được nhiều token nhất trước khi mọi người ồ ạt đổ sang.

"Làm sao có thể biết được ETC có giá trị hơn không, hay vẫn giữ mức 40 USD? Biết đâu việc hợp nhất vào tháng 9 thất bại, quá trình đào ETH vẫn tiếp tục? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi cả tháng trời. Không có tín hiệu hay chuyên gia nào có thể đưa ra câu trả lời chính xác, cuối cùng tôi quyết định 'tất tay', chuyển hẳn sang đào ETC", Tuyến nói.

Aydin Kilic, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hive Blockchain, cho rằng việc ETC có thể tăng giá trong thời kỳ hậu hợp nhất không phụ thuộc rất nhiều vào việc các nhà phát triển blockchain có muốn dùng nó hay không.

"Hiện 95% dự án DeFi (tài chính phi tập trung) hoạt động trên chuỗi Ethereum. Nếu họ nhận thấy PoW là an toàn và tốt nhất cho các dự án, ETC có thể tăng giá", Kilic nói với CoinDesk. Ông cũng đặt nhiều niềm tin vào độ an toàn và ổn định của cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc thay vì bằng chứng cổ phần.

Niềm tin của những người có tầm ảnh hưởng như Aydin Kilic càng khiến giới thợ đào ôm hy vọng và đặt cược lớn vào ETC. Trong trường hợp Ethereum hợp nhất thành công, lựa chọn quay về ETC của các thợ đào là hợp lý. Nếu cơ chế PoS không hoạt động hiệu quả, các nhà sản xuất lại quay về với cơ chế PoW, thợ đào ETC sẽ thắng lớn. Trường hợp xấu nhất với thợ đào là hợp nhất thành công, cơ chế PoS hoạt động ổn định, giá ETC đứng yên, họ sẽ đối mặt vòng xoáy nợ nần, buộc bán tháo linh kiện với giá rẻ - kịch bản vốn đã được chuẩn bị từ những ngày đầu Ethereum lên kế hoạch hợp nhất.

Khương Nha