Erik: 'Tôi sốc vì bị chê hát dở'

Sốc khi có khán giả nói giọng anh hát khiến họ ức chế, Erik - quán quân The Heroes - không nản, cố gắng vươn lên.

- Anh đón nhận danh hiệu quán quân tối 27/11 với cảm xúc thế nào?

- Trước khi thành ca sĩ, tôi tham gia nhiều cuộc thi ca hát nhưng chưa may mắn. Quán quân The Heroes là danh hiệu đầu tiên tôi có được sau 5 năm. Sáu tháng qua, tôi cùng êkíp nỗ lực để mang đến những tiết mục hay. Tôi phải trải qua đau đớn khi tập luyện vũ đạo, gặp tai nạn cắm đầu xuống sàn sân khấu. Điều tôi mong muốn hơn cả là khán giả sẽ có cái nhìn khác về mình. Lâu nay tôi gò ép bản thân trong âm nhạc. Khi đến với sân chơi này, tôi bung hết khả năng chưa làm được, vượt qua giới hạn bản thân bằng vũ đạo, rap. Sau những thử thách, kết quả nhận được khiến tôi tự hào.

Từ đầu năm đến nay tôi không ra nhiều sản phẩm, bù lại có được những sân khấu lớn tại chương trình. Tôi còn giới thiệu với khán giả một số ca khúc mới như Nam quốc sơn hà, Máu đỏ da vàng... nhận phản hồi tích cực.

Erik hát 'Máu đỏ da vàng' Tiết mục "Máu đỏ da vàng" của Erik tại chung kết The Heroes, tối 27/11. Video: Viva

- Chiến thắng các đối thủ như Ali Hoàng Dương, Mỹ Anh, Uni5 ở vòng chung kết, anh nghĩ gì?

- Tôi thấy 12 đội đều mạnh. Riêng các đội vào đến vòng chung kết đều chứng minh được tài năng, sức sáng tạo. Tôi có chút áp lực khi đối đầu trực tiếp Ali Hoàng Dương ở vòng chung kết. Chiến thắng trước đối thủ nhưng tôi vẫn khâm phục họ. Riêng Mỹ Anh - đại diện cho thế hệ gen Z với màu sắc âm nhạc quốc tế - khiến tôi ấn tượng. Khi tiếp cận âm nhạc của em, tôi học hỏi thêm nhiều thứ.

Tôi hiểu kết quả bất cứ cuộc thi nào ít nhiều đều có tranh cãi. Với tôi, danh hiệu quán quân dựa trên một quá trình, có đánh giá của giám khảo, huấn luyện viên khán giả. Số lượt xem các tiết mục của tôi trên Youtube khá cao, phần nào cho thấy kết quả là xứng đáng.

Erik trong tiết mục "Máu đỏ da vàng", chung kết The Heroes tối 27/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Từng bị nhận xét giọng hát ngày càng đi xuống, anh khắc phục ra sao?

- Tôi từng nhận bình luận còn khủng khiếp hơn thế. Có người nói tôi "hãy chết đi", cho rằng giọng của tôi khiến họ ức chế. Tôi sốc, tự hỏi mình đang làm nghệ thuật, mang đến sự thư giãn nhưng sao lại khiến một số người rơi vào trạng thái đó. Khi trấn tĩnh, tôi nhìn lại bản thân, suy nghĩ về chuyện phải thay đổi. Tôi không thể chủ quan như trước, nghĩ khán giả đã yêu thích giọng hát mình nên không trau dồi. Tôi đã tìm đến cô giáo thanh nhạc. Tôi vốn bị viêm xoang, để sửa và khắc phục hạn chế về giọng phải mất nhiều thời gian. Hiện tôi có sự tiến bộ nhưng cần thêm thời gian để hoàn thiện.

- Anh nhìn nhận thế nào chuyện làm mới nhạc xưa, dùng yếu tố văn hóa truyền thống trong sáng tác hoặc phối khí ở nhiều tiết mục?

- Khi có ý tưởng, tôi và nhóm ngồi lại bàn bạc, thậm chí cãi nhau mới đi đến thống nhất. Âm nhạc cần sự sáng tạo, làm mới, nhưng phải được nghiên cứu kỹ, tránh gây phản cảm cho người nghe.

Tại The Heroes tôi từng làm mới các ca khúc Yêu 5 - Muộn rồi mà sao còn, Chỉ riêng mình ta, giới thiệu nhạc phẩm mới Nam quốc sơn hà lấy cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng hay Máu đỏ da vàng có hình ảnh Thánh Gióng... Tôi may mắn được làm việc với DTAP - nhóm bạn trẻ có sự am hiểu, từng thành công ở những ca khúc, album sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống. Chúng tôi xác định đây là đề tài nghiêm túc, phải kết hợp khéo léo, nếu không sẽ dễ gây phản ứng tiêu cực. Chúng tôi giữ nguyên phần lời nếu sử dụng thơ ca xưa, chỉ thêm thắt giai điệu, bản phối mới... Mọi thứ phải ở mức vừa phải, không được làm lố.

Một sản phẩm mới khi ra mắt không thể làm hài lòng hết người nghe. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận góp ý để tiến bộ. Tôi làm nhạc, sáng tạo ở mức cho phép.

Bản rap 'Nam quốc sơn hà' gây sốt Erik, Phương Mỹ Chi biểu diễn "Nam quốc sơn hà" tại bán kết The Heroes. Video:Youtube Erik

- Định hướng sắp tới của anh trong âm nhạc là gì?

- Tôi từng thử sức với nhiều dòng nhạc nhưng chỉ mới được khán giả đến với dòng ballad. Tôi xuất phát điểm là vũ công, nhiều khi đứng trên sân khấu tôi rất muốn nhảy, hòa nhịp với mọi người. Tôi muốn được là chính mình trong âm nhạc, vùng vẫy với sở thích, mở rộng đối tượng khán giả. Sắp tới tôi gắn với âm nhạc có vũ đạo, rap nhiều hơn.

Khi tôi nói muốn thay đổi, nhiều người hỏi tại sao lại quyết định sớm vậy. Họ ví dụ ca sĩ Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, nói rằng các ca sĩ này làm nghề gần 10 năm mới tìm hướng đi mới, tôi chỉ 5 năm sao phải vội. Tôi từng ra một số ca khúc tươi vui nhưng sự đón nhận của khán giả không như kỳ vọng. Tôi hoang mang đi tìm câu trả lời "tại sao mình thất bại?". Tôi từng tự hỏi nếu mình tiếp tục quay lại hát ballad như trước, đến khi nào mới thay đổi. Tôi nhận ra, ngoài cách chọn bài chưa hợp, con người tôi là một phần nguyên nhân. Tính tôi khá trầm nhưng lại muốn hát nhạc có vũ đạo. Khi khán giả nhìn vào sẽ thấy sự mâu thuẫn, khó đồng cảm. Tôi cần cho mọi người thấy sự kết nối đó nhiều hơn.

Erik chụp ảnh với cúp quán quân The Heroes. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hoạt động nghệ thuật khiến cuộc sống của anh thay đổi thế nào?

- Trước đây gia đình cấm cản tôi theo ca hát. Dù thế, tôi vẫn quyết định nghe theo con tim. Khi vào công ty, tôi được đầu tư, thiếu thì tự vay mượn thêm, chưa bao giờ tôi gây áp lực cho bố mẹ. Nhờ ca hát, tôi kiếm được tiền, giúp gia đình thoát khỏi tình trạng vỡ nợ. Giờ bố mẹ tự hào về tôi.

5 năm vào showbiz, tính cách của tôi gần như không thay đổi. Tôi trầm tính, thích sự bình yên, không sân si. Tôi có tham vọng nhưng không phải kiểu ganh đua, cạnh tranh thiếu lành mạnh để đạt mục đích. Trước đây tôi có suy nghĩ đi hát vài năm rồi tìm một công việc an nhàn khác. Giờ tôi thấy mình "nợ" khán giả, phải cống hiến, làm nghề nghiêm túc, lâu dài để đáp lại sự yêu mến đó. Tôi chọn cách làm nghề bền vững. Bố mẹ dạy tôi dù nghèo khó đến đâu cũng không được đánh đổi bản thân. Tôi không thích than vãn hay kể khổ, thay vào đó cứ hành động qua các sản phẩm, dự án.

Cuộc sống của tôi mỗi ngày diễn ra nhẹ nhàng, thấy đủ với những gì đang có. Thường đi diễn xong, tôi về nhà, rảnh thì chăm chút cho không gian sống, chơi với cún. Tiền kiếm được tôi gửi bố mẹ, đầu tư chứng khoán, bất động sản.

Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997 ở Hà Nội. Sau khi rời nhóm nhạc Monstar, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Lạc nhau có phải muôn đời, Yêu chưa bao giờ là sai, Chạm đáy nỗi đau, Em không sai chúng ta sai...

Tân Cao