'Emily in Paris' có thêm hai phần

Ngày 11/1, Netflix thông báo duyệt kế hoạch sản xuất mùa ba và bốn cho series ăn khách Emily in Paris. Nhà làm phim Darren Star - từng thành công với thương hiệu Sex and the City - tiếp tục chỉ đạo nội dung. Tony Hernandez (JAX Media), Lilly Burns (JAX Media) và Andrew Fleming tham gia sản xuất.

Emily in Parsis trailer Lily Collins Trailer "Emily in Paris". Video: Netflix

Kịch bản xoay quanh Emily Cooper (Lily Collins đóng) sống tại Chicago (Mỹ) và làm việc trong lĩnh vực quảng cáo thời trang. Cô thay sếp đến Paris (Pháp) một năm để giám sát quá trình mua lại một công ty quảng cáo ở đây nhằm mở rộng thị trường ở châu Âu. Emily gặp nhiều rắc rối với nền văn hóa và con người Paris. Tác phẩm khai thác những sự khác biệt này để tạo các tình tiết gây cười.

Series ban đầu thuộc bản quyền của kênh Paramount, sau đó bán lại cho Netflix. Hai phần đầu gây chú ý, thu hút hàng chục triệu lượt xem và vào top 10 phim thịnh hành trên nền tảng phim trực tuyến này. Bên cạnh Lily Collins, series quy tụ dàn sao như Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold...

Khi mới phát sóng, Emily in Paris từng nhận làn sóng chỉ trích từ khán giả Pháp, cho rằng bộ phim xúc phạm và chế giễu văn hóa nơi đây. Tác phẩm cường điệu hóa những đặc điểm của người dân Paris để gây cười. Tuy nhiên, phim đón nhận sự ủng hộ của một số đối tượng khán giả khác, cho rằng sự châm biếm trong phim nhẹ nhàng và thú vị. Trang Rotten Tomatoes nhận xét: "Dù mang nhiều định kiến về nước Pháp, Emily in Paris là một bộ phim giả tưởng lãng mạn đặc thù có chất lượng tốt, với trang phục đẹp mắt và những màn diễn xuất quyến rũ".

Đạt Phan