PhápTiền vệ Ethan, em trai ngôi sao Kylian Mbappe, ghi bàn giúp Lille hòa PSG 1-1 ở vòng 7 Ligue 1.

Phút 66, PSG được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25 mét. Cầu thủ vào sân thay người Nuno Mendes dứt điểm đưa bóng đi căng, vòng qua hàng rào và găm vào góc cao, khiến thủ môn Berke Ozer bay hết cỡ cũng không thể chạm bóng.

Nhưng siêu phẩm đá phạt của hậu vệ Bồ Đào Nha không đủ để PSG giành ba điểm.

Ethan Mbappe vào thay Matias Fernandez ở phút 81, và chỉ cần bốn phút để tạo khác biệt. Nhận bóng bên cánh phải, tiền vệ 18 tuổi ngoặt vào trung lộ dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi chìm. Thủ môn Lucas Chevalier bị che mắt nên không kịp phản ứng, dù bóng đi sát người.

Ethan Mbappe dứt điểm chân trái...

... rồi ăn mừng trong trận Lille hòa PSG 1-1 ở vòng 7 Ligue 1 trên sân Pierre Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Pháp ngày 5/10/2025. Ảnh: Reuters

Pha lập công của Ethan Mbappe làm bùng nổ cầu trường Pierre Mauroy. Tiền vệ của Lille chạy ra góc sân và cao hứng tái hiện màn ăn mừng kiểu khoanh tay trước ngực của anh trai Kylian.

Trên khán đài, Kylian Mbappe tươi cười và liên tục vỗ tay chúc mừng em trai. Sau khi cùng Real Madrid thắng Villarreal 3-1 ở vòng 8 La Liga, Kylian trở lại quê nhà Pháp để cổ vũ Ethan và chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển.

Em trai Mbappe gieo sầu cho PSG Bàn thắng của Ethan Mbappe vào lưới PSG.

Đây là bàn thứ hai của Ethan qua 4 lần ra sân cho Lille ở Ligue 1 mùa này. Trước đó, anh gây sốt với pha lập công ở phút bù thứ tám giúp Lille thắng Toulouse 2-1 tại vòng 4 Ligue 1.

Pha lập công của Ethan khiến PSG đứt mạch toàn thắng tại Ligue 1 mùa này. Đội bóng của Luis Enrique vẫn giữ đỉnh bảng với 16 điểm, còn Lille đứng thứ 7 với 11 điểm.

Kylian Mbappe mừng trên khán đài sau khi em trai Ethan ghi bàn vào lưới PSG. Ảnh chụp màn hình

Sinh ra tại Montreuil, Seine-Saint-Denis trong gia đình giàu truyền thống bóng đá, Ethan sớm theo bước anh trai Kylian và người anh nuôi Jires Kembo Ekoko. Cha anh, Wilfrid Mbappe, là HLV gốc Cameroon, còn mẹ Fayza Lamari từng là VĐV bóng ném gốc Algeria.

Ethan khởi nghiệp tại CLB địa phương Bondy năm 2015 trước khi gia nhập học viện PSG năm 2017 - trùng thời điểm đội bóng này đưa Kylian về theo dạng cho mượn. Năm 2021, anh ký hợp đồng đào tạo 3 năm và ra mắt đội một PSG trong trận giao hữu thắng Paris FC hồi tháng 12/2022. Đến mùa 2023-2024, Ethan lần đầu góp mặt trong danh sách thi đấu Ligue 1 và đá trận chuyên nghiệp đầu tiên khi PSG hạ thắng Metz 3-1 ngày 20/12/2023.

Anh em nhà Mbappe khi còn cùng phụng sự PSG năm 2023. Ảnh: Icon Sport

Hè 2024, Ethan rời PSG sau khi hết hợp đồng, rồi gia nhập Lille với giao kèo ba năm. Tại đây, anh chọn áo số 29 và lập tức gây ấn tượng khi có đường kiến tạo trong trận ra mắt gặp Reims. Chỉ ít ngày sau, Ethan được đá chính lần đầu ở Ligue 1, rồi tiếp tục ra sân tại vòng play-off Champions League gặp Slavia Prague. Nhưng việc chấn thương nặng khiến anh nghỉ nhiều tháng, gồm một trận gặp Real của anh trai Kylian.

Ngày 4/3/2025, Ethan đá chính trở lại tại Champions League gặp Dortmund. Sáu tháng sau, ở tuổi 18, anh ghi bàn đầu tiên ở Ligue 1 trong trận gặp Toulouse - cột mốc quan trọng đánh dấu bước khởi đầu mới trong sự nghiệp.

Hồng Duy