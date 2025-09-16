Em trai Mbappe ghi bàn đầu tiên tại Ligue 1

PhápTiền vệ Ethan Mbappe ghi dấu ấn lớn nhất sự nghiệp với pha lập công ở phút bù thứ tám giúp Lille thắng Toulouse 2-1 ở vòng bốn Ligue 1.

Sau hơn bốn tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, Ethan được HLV Bruno Genesio tung vào sân ở phút 81, khi Lille đang bị dẫn 0-1 và rơi vào bế tắc.

Phút 90, VAR vào cuộc, xác định cầu thủ Toulouse cản bóng bằng tay trong vòng cấm và cho Lille hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Nabil Bentaleb sút chìm về góc phải quân bình tỷ số.

Ethan Mbappe mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Lille thắng Toulouse 2-1 ở vòng bốn Ligue 1 trên sân Pierre Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Pháp ngày 14/9/2025. Ảnh: AFP

Cao trào được đẩy lên ở phút bù thứ tám, khi Ethan tỏa sáng với cú đá nối cận thành tung nóc lưới đội khách, ấn định chiến thắng 2-1. Cầu thủ 18 tuổi ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp, sau 5 trận khoác áo PSG và 14 trận cho Lille.

"Không có gì tuyệt vời hơn việc trở lại sân cỏ bằng một bàn thắng", Ethan chia sẻ sau trận. "Mùa trước tôi trải qua quá nhiều chấn thương. Nhưng những khó khăn ấy đã rèn luyện tinh thần và giúp tôi mạnh mẽ hơn".

Em trai Mbappe ghi bàn Bàn thắng của Ethan Mbappe.

Việc sống dưới cái bóng quá lớn của anh trai Kylian Mbappe - tiền đạo hàng đầu thế giới - từng là áp lực lớn, nhưng Ethan khẳng định: "Ban đầu thật khó khăn, nhưng tôi dần chấp nhận. Tôi hạnh phúc vì là em trai của Kylian".

Sinh ra tại Montreuil, Seine-Saint-Denis trong một gia đình giàu truyền thống bóng đá, Ethan sớm theo bước anh trai Kylian và người anh nuôi Jires Kembo Ekoko. Cha anh, Wilfrid Mbappe, là HLV gốc Cameroon, còn mẹ Fayza Lamari từng là VĐV bóng ném gốc Algeria.

Ethan khởi nghiệp tại CLB địa phương Bondy năm 2015 trước khi gia nhập học viện PSG năm 2017 - trùng thời điểm đội bóng này đưa Kylian về theo dạng cho mượn. Năm 2021, anh ký hợp đồng đào tạo 3 năm và ra mắt đội một PSG trong trận giao hữu thắng Paris FC hồi tháng 12/2022. Đến mùa 2023-2024, Ethan lần đầu góp mặt trong danh sách thi đấu Ligue 1 và có trận ra mắt chuyên nghiệp trong trận thắng Metz 3-1 ngày 20/12/2023.

Anh em nhà Mbappe khi còn cùng phụng sự PSG năm 2023. Ảnh: Icon Sport

Hè 2024, Ethan rời PSG sau khi hết hợp đồng và ký bản giao kèo 3 năm với Lille. Tại đây, anh chọn áo số 29 và lập tức gây ấn tượng khi có đường kiến tạo trong trận ra mắt gặp Reims. Chỉ ít ngày sau, Ethan được đá chính lần đầu ở Ligue 1, rồi tiếp tục ra sân tại vòng play-off Champions League gặp Slavia Prague. Nhưng việc chấn thương nặng khiến anh nghỉ nhiều tháng, gồm một trận gặp Real của anh trai Kylian.

Ngày 4/3/2025, Ethan có suất đá chính trở lại tại Champions League gặp Dortmund. Sáu tháng sau, ở tuổi 18, anh ghi bàn đầu tiên ở Ligue 1 trong trận gặp Toulouse - cột mốc quan trọng đánh dấu bước khởi đầu mới trong sự nghiệp.

"Trong khi Kylian đang khởi đầu rực rỡ cùng Real, thì tại Lille, cậu em Ethan cũng vừa gửi đi thông điệp: nhà Mbappé không chỉ có một cỗ máy ghi bàn", báo Tây Ban Nha AS bình luận.

Hồng Duy (theo AS)