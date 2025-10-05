Real đẩy Barca xuống thứ hai La Liga

Tây Ban NhaCác pha làm bàn của Vinicius và Kylian Mbappe giúp Real Madrid hạ Villarreal 3-1 ở vòng 8 La Liga, tối 4/10.

Hiệp một trận đấu trên sân nhà Bernabeu, Real bất lực trước hàng thủ đội xếp thứ ba. Nhưng sau giờ nghỉ, với màn trình diễn bùng nổ của Vinicius, nhà cựu vô địch vượt lên đúng lúc để giành ba điểm.

Giống trận thắng Kairat 5-0 ở Champions League, Vinicius và Mastantuono tiếp tục gây sóng gió trong vai trò tiền đạo cánh, buộc hai hậu vệ Santiago Mourino và Sergi Cardona sớm phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, họ không đủ sắc bén để đưa Real vượt lên. Phút 22, Mastatuono bỏ lỡ cơ hội khi sút từ 12 m trúng chân Retano Veiga văng ra ngoài.

Mastantuono (trái) đi bóng trong trận Real thắng Villarreal 3-1 ở vòng 8 La Liga tối 4/10. Ảnh: EFE

Mải mê tấn công, Real suýt phải trả giá ở hàng thủ. Phút 39, Tani Oluwaseyi lách khỏi cặp trung vệ chủ nhà, rồi sút bật thủ môn Thibaut Courtois trong pha đối mặt.

Việc Real gặp khó khăn trước Villarreal khiến CĐV không khỏi lo lắng về kịch bản hòa hiệp một và thua hiệp hai như thảm bại 2-5 trước Atletico. Ở phía đối diện, HLV Marcelino cũng nhận ra cơ hội giành ba điểm. Ngay đầu hiệp hai. ông tung hai tiền đạo Georges Mikautadze và Nicolas Pepe. Tuy nhiên, màn trình diễn của Vinicius làm đảo lộn tất cả.

Phút 47, Vinicius trực tiếp giúp Real phá thế quân bình. Sau khi nhận bóng từ vị trí phạt góc, tiền đạo người Brazil rê qua một cầu thủ, rồi sút đập chân Santi Comesana. Bóng đổi hướng bay vào góc gần đánh bại thủ môn Arnau Tenas.

Sau bàn thua đầu, Villarreal đáp trả mạnh mẽ. Hàng tiền vệ đội khách gây sức ép hiệu quả, buộc Arda Guler và Dani Ceballos phạm sai lầm. Họ có thể đã sớm gỡ hòa nếu Pepe, Mikautadze và Oluwaseyi phối hợp tốt hơn trong vòng cấm.

Vinicius ăn mừng sau khi mở tỷ số cho Real ở vòng 8 La Liga tối 4/10. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh chỉ nắm lợi thế mong manh, Vinicius một lần nữa tỏa sáng giúp đội nhà nhân đôi cách biệt. Sau pha đi bóng đến sát biên buộc Rafa Marin phạm lỗi, tiền đạo người Brazil đem lại quả phạt đền. Mbappe nhường quyền sút, tạo điều kiện cho Vinicius hoàn tất cú đúp ở phút 69.

Bốn phút sau bàn thua thứ hai, Villarreal rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sau khi nhận bóng trước vòng cấm Real, Mikautadze lạnh lùng sút chìm vào góc trái hạ Courtois. Tuy nhiên, "Tàu ngầm vàng" không kịp tận dụng tinh thần ngược dòng để giành điểm. Những pha đi bóng bên cánh trái của Vinicius tiếp tục phát huy hiệu quả và cứu Real đúng lúc. Phút 77, sau tình huống Mourino nhận thẻ vàng thứ hai do ngăn số 7 của đội chủ nhà, Villarreal phải chơi với 10 người.

Có lợi thế về quân số, Real lập tức đảo ngược thế trận. Phút 81, từ pha phản công giữa sân, Mbappe đập nhả với Brahim Diaz, trước khi đệm bóng ấn định chiến thắng 3-1.

Nhưng sau pha ghi bàn, tiền đạo người Pháp phải tập tễnh rời sân với chấn thương mắt cá. Anh có thể phải nghỉ thi đấu khi tuyển Pháp chơi vòng loại World Cup giữa tháng này.

Trận thắng Villarreal giúp Real trở lại dẫn đầu La Liga, với 21 điểm sau tám vòng, hơn Barca hai điểm. Nếu Barca không thể thắng Sevilla tối 5/10, thầy trò Alonso sẽ giữ vị trí cho đến sau kỳ nghỉ.

Thanh Quý