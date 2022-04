MỹKenny Rock - em trai Chris Rock - thách Will Smith đấu quyền Anh sau khi diễn viên tát anh mình.

Theo TMZ, ngày 13/4, Kenny Rock cho biết đăng ký tham gia một trận đấu quyền Anh thuộc chương trình Celebrity Boxing ở bang Florida. Anh thách thức Will Smith thượng đài so tài cao thấp. Em trai danh hài nói không ngại khi Smith cao to hơn và tự tin sẽ chiến thắng.

Chris Rock (trái) và em trai Kenny Rock. Ảnh: TMZ

Celebrity Boxing do doanh nhân Damon Feldman sáng lập, chuyên tổ chức các trận quyền Anh giữa các ngôi sao Hollywood. Cuộc đấu của Kenny Rock dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6. Nếu Will Smith không nhận lời, anh sẽ phải tìm một đối thủ khác.

Sau ồn ào tại Oscar, Kenny Rock nhiều lần bênh vực anh trai và chỉ trích hành động bạo lực của Will Smith. Anh khẳng định Chris Rock không biết về căn bệnh của Jada Pinkett khi đùa về kiểu đầu trọc của cô trên sân khấu. Kenny cũng nói anh trai "rất ổn" sau sự việc nhưng cho rằng Chris không chấp nhận lời xin lỗi trên mạng xã hội từ phía Will.

Kenny Rock, sinh năm 1979, là một trong bảy anh em của Chris Rock. Anh đóng một số dự án phim như Coincidental Killer (2016), Vesuvius (2018) nhưng không ghi dấu ấn.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock tại sân khấu Oscar 2022 hồi tháng 3. Video: ABC

Chris Rock kín tiếng sau ồn ào tại lễ trao giải Oscar 2022. Danh hài đùa rằng sẽ chỉ lên tiếng khi có người trả tiền cho anh làm việc đó. Sau lễ trao giải Oscar, các chương trình hài kịch của anh đắt khách. Một công ty tổ chức sự kiện cho biết nhu cầu đặt vé xem Chris Rock tăng khoảng 25 lần so với tháng trước. Anh bắt đầu tour lưu diễn vòng quanh nước Mỹ từ đầu tháng 4.

Phương Mai (theo TMZ)