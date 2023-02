'Em đồng ý' - tình ca Valentine của Đức Phúc, 911

MV "Em đồng ý" mang giai điệu của nhạc phẩm "I Do", thêm lời Việt, do Đức Phúc, 911 thể hiện, đứng đầu âm nhạc thịnh hành YouTube.

'Em đồng ý' - tình ca cho ngày Valentine của Đức Phúc và 911 Trích MV "Em đồng ý" của Đức Phúc kết hợp 911, phát hành tối 9/2. Video: Nhân vật cung cấp Ca khúc hiện đạt gần ba triệu lượt xem. Nhạc phẩm có giai điệu quen thuộc, ca từ nhẹ nhàng, là phiên bản song ngữ Anh - Việt của ca khúc I Do do 911 ra mắt 14 năm trước. Phiên bản mới được phối lại, kèm thêm lời tiếng Việt của nhạc sĩ Khắc Hưng. MV mang thông điệp về tình yêu, nhấn mạnh ở khoảnh khắc cầu hôn. Nội dung nói về hành trình yêu của nhiều đối tượng có hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau như vợ chồng già, cô gái câm, người mẹ đơn thân... Đức Phúc nói: "Bất kỳ giới tính, tuổi tác, hoàn cảnh nào, chỉ cần tình yêu xuất phát từ trái tim đều đáng được trân trọng".

MV mang thông điệp về tình yêu, màn cầu hôn khiến người xem đồng cảm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Màn kết hợp giữa Đức Phúc và 911 góp phần đưa ca khúc lan rộng. Qua dự án, Đức Phúc khoe chất giọng nội lực, tình cảm, còn ba nghệ sĩ Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn gây ấn tượng với giọng hát trầm lắng, phong thái đĩnh đạc.

Trên Facebook, nhiều khán giả bình luận "nghe xong bài hát là muốn yêu và cưới". Nguyễn Hoàng (28 tuổi, Thủ Đức) nhận xét: "Sự uyển chuyển, ấm áp của ca khúc khiến trái tim người nghe rung động". Ca sĩ Hòa Minzy ấn tượng thông điệp ca khúc được giữ nguyên, truyền tải khéo léo, các nốt lên tông được nghệ sĩ thể hiện mượt. Còn khán giả thế hệ 8x, 9x đời đầu cho biết xem xong MV như được quay về thời thanh xuân.

Đức Phúc (vest xám) và ba thành viên 911 (từ trái qua, Jimmy Constables, Lee Brennan, Spike Dawbarn) ở hậu trường quay MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đức Phúc cho biết thời gian chuẩn bị cho dự án không nhiều. Trong một tháng, gần 100 người đã tham gia hoàn thiện sản phẩm, quay hình ở nhiều địa điểm. "Tôi học được nhiều điều mới, hy vọng có thể đem âm nhạc, hình ảnh nghệ sĩ Việt đến gần bạn bè quốc tế", anh nói.

Các thành viên 911 nhớ lại lần đầu tới Việt Nam nhiều năm trước, nhóm bất ngờ về tình yêu của fan dành cho ca khúc I Do. Khi biết về lời mời thực hiện phiên bản mới của bài hát cùng một nghệ sĩ trẻ, họ hào hứng.

Đức Phúc sinh năm 1996 tại Hà Nội. Năm 2015, từ một chàng trai vô danh, anh được biết đến sau ngôi quán quân Giọng hát Việt, dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Bảy năm làm nghề, anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Người ơi người ở đừng về... Ở tuổi 26, ca sĩ đã mua nhà 10 tỷ đồng, có nhiều tài sản như xe hơi, bất động sản.

911 thành lập năm 1995, gồm ba chàng trai Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn. Các bản tình ca nổi tiếng của nhóm gồm I Do, The Day We Find Love, Don’t Make Me Wait, How Do You Want Me To Love You... 911 tan rã từ năm 2000 nhưng tái hợp vào năm 2005 khi cùng tham gia show truyền hình thực tế Hit Me, Baby, One More Time. Nhóm từng đến Việt Nam trình diễn năm 2019 ở TP HCM và tại Hà Nội năm 2022.

Tân Cao