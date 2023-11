Công ty xAI của Elon Musk công bố AI tạo sinh Grok, tích hợp sẵn trên X và xe điện Tesla, cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT.

"Người dùng có thể truy cập Grok theo thời gian thực qua nền tảng X. Đây là lợi thế lớn so với những mô hình AI tạo sinh khác", Elon Musk viết trên X hôm 4/11. Ông sau đó kêu gọi người dùng đăng ký gói Premium+ trên nền tảng với giá 16 USD (392 nghìn đồng) một tháng để có thể trải nghiệm sớm siêu AI này.

Trong các bài viết, Musk nhấn mạnh Grok được thiết kế để có thể tương tác với con người một cách hài hước, thay vì chỉ trả lời các câu hỏi đơn thuần.

Theo Wccftech, chatbot của xAI được huấn luyện trên The Pile, kho dữ liệu phổ biến để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn, và từ chính lượng dữ liệu khổng lồ của mạng xã hội X. Trong khi GPT-4 của OpenAI giới hạn câu trả lời ở 4.096 ký tự, Grok có thể đưa ra câu trả lời dài 25.000 ký tự, lớn gấp năm lần ChatGPT.

Elon Musk tại AI Safety Summit 2023 ngày 2/11 ở Anh. Ảnh: Reuters

Các bản cập nhật thời gian tới của Grok sẽ cung cấp API cho bên thứ ba. Ngoài phản hồi văn bản, chatbot có thể nhận dạng hình ảnh và giọng nói cũng như tạo ảnh. Điều khác biệt của Grok là ngữ cảnh của câu trả lời chủ yếu dựa vào nội dung thu thập trên X. Ngoài ra, siêu AI của Musk sẽ được tích hợp trên xe điện Tesla.

Một số người dùng bản thử nghiệm nhận xét Grok có "thiên bẩm" về tin tức. AI này có thể phân biệt các thành kiến khác nhau để có thể tạo ra một câu chuyện nóng hổi. Chatbot cũng nhạy bén với tin tức nhờ nguồn dữ liệu cập nhật trực tiếp từ X.

Trong khi đó, Business Insider đánh giá Grok như "một kẻ cà khịa" trên X hơn là một siêu AI. Xét trên khía cạnh kiểm duyệt thông tin, mô hình này có vẻ kém hơn một chút so với các đối thủ cạnh tranh.

Cụ thể khi Elon Musk hỏi Grok các bước để chế tạo cocaine, chatbot đáp: "Chắc chắn rồi. Chờ một lát để tôi tìm công thức". Sau đó siêu AI liệt kê các bước, từ việc lấy bằng hóa học, thiết lập phòng thí nghiệm "bí mật", mua lượng lớn lá coca và hóa chất rồi bào chế. Cuối cùng, Grok nói: "Đùa thôi, điều đó là bất hợp pháp và nguy hiểm, tôi không khuyến khích".

Trong khi đó, với câu hỏi tương tự, ChatGPT nói: "Rất xin lỗi, tôi không thể hỗ trợ yêu cầu đó". Còn Bard của Google phản hồi: "Tôi là một mô hình ngôn ngữ và không có năng lực giúp việc đó".

Câu trả lời của Grok khi được hỏi về SBF, nhà sáng lập sàn tiền số FTX. Ảnh: Khương Nha

Grok là sản phẩm đầu tiên của công ty khởi nghiệp xAI do Musk sáng lập hồi tháng 7. Khi đó, tỷ phú nói lý do ông mở một công ty AI mới là để tập trung vào việc tạo ra một "AI tìm kiếm sự thật tối đa", cố gắng hiểu bản chất thực sự của vũ trụ. Musk đã tập hợp một nhóm chuyên gia AI có tiếng về startup của mình, như những nhân viên từ DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla và các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto. Trước đó, các nguồn tin cho biết Musk đã mua 10.000 GPU của Nvidia trong nửa đầu năm để đào tạo siêu AI.

Theo từ điển tiếng Anh Oxford, Grok có nghĩa "hiểu bằng trực giác hoặc thiết lập sự đồng cảm". Từ này được nhà văn Robert A. Heinlein nhắc đến lần đầu năm 1961, trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Stranger in a Strange Land (Người lạ ở vùng đất xa lạ). Sau đó cuốn The Seven Beauties of Science Fiction (Bảy vẻ đẹp của khoa học viễn tưởng) của tác giả Istvan Csicsery-Ronay giúp từ này trở nên phổ biến trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Ngày nay, Grok được dùng phổ biến trong giới công nghệ để chỉ sự hiểu biết sâu sắc.

Theo Fortune, Grok là câu trả lời rõ ràng nhất của Musk với OpenAI. Sau khi rời startup do mình đồng sáng lập, Musk liên tục nhắc đến việc OpenAI không còn giữ được triết lý phi lợi nhuận như ban đầu mà dần bị Microsoft độc quyền. Theo nguồn tin của Bloomberg, OpenAI đang trên đà tạo ra doanh thu tỷ USD mỗi năm. Công ty này đang đàm phán để bán cổ phiếu với định giá 86 tỷ USD và trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Grok ra đời giữa lúc Elon Musk đang gây tranh cãi khi cho rằng sẽ đến lúc con người không cần việc làm nữa bởi AI có thể làm mọi thứ, nhưng điều đó "vừa tốt vừa xấu". Ông cũng thường xuyên cảnh báo về những mối đe dọa mà AI gây ra cho nhân loại. Tỷ phú Mỹ từng đánh giá AI nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân, đồng thời là một trong những lãnh đạo công nghệ kêu gọi tạm dừng phát triển các AI tiên tiến hơn GPT-4 của OpenAI hồi tháng 3.

Khương Nha (theo Wccftech, BI, Fortune)