Elon Musk không nhà và người bạn tôi cố mua đất ở tuổi 40

Bạn tôi, một phụ nữ 40 tuổi đau đáu mua nhà, đất khi trong tay chỉ có một tỷ đồng.

Nếu đặt Bill Gates, Mark Zuckerberg của Mỹ và một số tỷ phú người Việt khác ở cạnh nhau thì bạn sẽ nhìn ra một điểm chung nào? Đó là họ đều đạt được những thành công to lớn và trở nên giàu có dù không có tấm bằng đại học trong tay.

Chính vì vậy họ trở thành những nhân chứng không thể sống động hơn cho quan điểm sống mới đó là không nhất định phải có bằng đại học mới có được thành công trong xã hội.

Vậy thì người đang nắm giữ ngôi vị số một giàu nhất thế giới - Elon Musk - có tạo nên một điều tương tự hay không khi nhiều năm qua ông được nhiều người tôn sùng đặc biệt là giới trẻ dù vị tỷ phú này bị đánh giá là khá ngông?

Có một điều thú vị ở người đàn ông này mà chúng ta cần biết đó là hiện tại ông không sở hữu một căn nhà nào dù trong tay có trên dưới 200 tỷ đô la Mỹ.

Tôi biết có một người phụ nữ, tuổi đã gần 40 nhưng chưa có chồng và cũng không có ý định lập gia đình. Sau bao năm tích góp cô đã có trong tay hơn một tỷ đồng. Nếu là bạn, với một tỷ đồng ấy thì bạn sẽ làm gì? Đầu tư bất động sản để sinh lời? Gửi vào ngân hàng cũng là cách sinh lời mà an toàn? Đi du lịch và thực hiện những ước mơ của mình?

Những người bạn thân của cô ấy đều biết ước mơ lớn nhất của cô gái này là có một căn nhà cho riêng mình. Cho nên dù đang ở chế độ độc thân nhưng cô ta vẫn luôn đau đáu một quyết tâm là sẽ mua nhà dù bất cứ giá nào.

Cô từng tâm sự với người bạn thân của mình rằng với hơn một tỷ đó có thể cô sẽ mua căn nhà có giá trị gấp đôi. Như thế là cô chấp nhận vay ngân hàng rồi dần dần trả lại.

Nghe kế hoạch này một trong những người bạn của cô phản bác và cho rằng cô đã gần 40 tuổi và không có ý định lập gia đình thì bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua nhà rồi còng lưng trả nợ để làm gì?

Người này khuyên cô hãy thuê một căn nhà thật đàng hoàng để ở, số tiền đang có thì gửi tiết kiệm vào ngân hàng, tiền lãi mỗi tháng cũng gần đủ để cô chi trả tiền thuê nhà.

Khi ấy cô vừa có một chỗ ở khang trang xịn sò vừa có số tiền lớn để phòng thân và cũng chẳng lo gì đến vấn đề nợ nần, thích thì đi làm, không thích muốn nghỉ ngơi thì đi chơi đâu đó để bù lại những tháng ngày vất vả đã qua.

Tuy nhiên cô đã không đồng tình với người bạn của bạn mình mà cho rằng mình cần phải có một cái nhà bởi an cư mới có thể lạc nghiệp. Để phản bác lại, người bạn của cô nói rằng người đàn ông giàu nhất hành tinh cũng đâu có nhà. Việc chúng ta có nhà hay không không ảnh hưởng đến công việc của mình.

Để thuyết phục hơn người này bảo rằng chữ "cư" trong an cư lạc nghiệp nên hiểu rằng đó là nơi ở chứ không phải nghĩa hẹp là một căn nhà. An cư tức là nơi ở an toàn, không bị ảnh hưởng của chiến tranh, thiên tai hay những tệ nạn khác.

Khi ấy chúng ta sẽ an tâm, toàn tâm toàn ý để phát triển công việc và sự nghiệp của mình. Rõ ràng khi ấy dù bạn chỉ là ở trọ đi chăng nữa nhưng xung quanh là một môi trường rất tốt thì tính ổn định trong công việc sẽ có sự đảm bảo và chỉ cần bạn cố gắng thì sự thăng tiến sớm muộn gì cũng đến.

Cũng như Elon Musk dù ông không sở hữu căn nhà nào nhưng với tài sản hơn 200 tỷ USD thì ông đi đâu ở đâu và làm gì mà chẳng được. Chúng ta cũng có thể như vậy. Điều quan trọng là phải có tiền chứ không phải mà một cái nhà để đi ra đi vào bởi một căn trọ cũng là nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi trú mưa trú nắng, sinh hoạt mọi thứ.

Chỉ khác ở chỗ đó không phải là tài sản riêng của mình mà thôi. Liệu có bao nhiêu người chấp nhận luận điểm này? Những ai phản bác sẽ cho rằng cách sống của người phương Tây khác với người Việt Nam. Người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng từ bao đời nay luôn quan niệm nhà là gốc, là nơi để ta đi về, nơi ta cảm thấy an lòng thoải mái để tái tạo sức lao động cho ngày hôm sau.

Và hơn nữa có một cái nhà để thấy rằng mình không bơ vơ, không thất bại. Đó là sự ổn định và cũng là sự tự hào với bạn bè với gia đình cùng những người xung quanh.

Tôi nghĩ quan điểm này không sai nhưng đó là khi căn nhà của bạn không tạo ra những áp lực về kinh tế và những lo toan nợ nần trong suốt thời gian dài cho bạn. Trở lại với câu chuyện của cô gái ở trên, cô ta đã gần 40 tuổi nếu quyết định mua một căn nhà cho ra trò để có thể tự hào với mọi người thì hơn 10 năm tiếp theo cô phải gồng mình làm việc và tiết kiệm hết mức có thể để trả nợ trong thời gian ngắn nhất. Cái giá cô phải đánh đổi rõ là không nhỏ chút nào. Như vậy khi đó liệu cô ấy có cảm thấy vui, thoải mái khi sống trong chính căn nhà của mình?

Có một căn nhà riêng có lẽ là mục tiêu của hầu hết tất cả mọi người nhưng hãy xem lại đó có phải là mục tiêu tối thượng bắt buộc phải có bằng mọi giá của mỗi chúng ta hay không?

Suy cho cùng cuộc sống này cần nhất là phải có niềm vui và để có niềm vui thì chúng ta cần rất nhiều thứ chứ không phải chỉ đơn giản là một căn nhà. Có lẽ đã đến lúc những giáo viên trong nhà trường nên dạy lại cho học sinh hiểu rõ hơn thế nào là an cư lạc nghiệp và đâu là giá trị sống thực của mỗi chúng ta.

Tống Hoàng Thông

