Elon Musk 'không hạnh phúc' khi giàu có

Người giàu nhất thế giới không thấy vui vẻ dù khối tài sản khổng lồ cho phép ông theo đuổi tham vọng đưa người lên sao Hỏa, hay cấy chip vào não.

"Bất cứ ai nói rằng 'Tiền không mua được hạnh phúc' thực sự hiểu rõ điều họ đang nói đấy", Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 4/2. Bài đăng đi kèm biểu tượng cảm xúc buồn bã, hiện thu hút gần 87 triệu lượt xem.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Forbes điều chỉnh tài sản của Musk lên 852 tỷ USD. Nguyên nhân là công ty hàng không vũ trụ SpaceX mua lại startup trí tuệ nhân tạo xAI. Với 43% cổ phần trong công ty mới, tài sản của Musk tăng 84 tỷ USD trong một ngày. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới có tài sản chạm mốc 800 tỷ USD.

Elon Musk tham dự một diễn đàn đầu tư tại Washington hồi tháng 11/2025. Ảnh: AP

Bên dưới bài đăng của Musk, phản hồi của người dùng khá đa dạng, từ cảm thông đến chế giễu. Có người khuyên ông tìm sự khuây khỏa trong tôn giáo hoặc hoạt động thiện nguyện.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra tiền bạc mang lại hạnh phúc, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. David Bartram - Phó giáo sư xã hội học tại Đại học Leicester cho biết trên Business Insider rằng dù hai việc này có mối liên hệ với nhau, "cảm giác hạnh phúc sẽ giảm dần".

"Khi đã có vài triệu USD, bạn có giàu thêm nữa cũng không hạnh phúc hơn nhiều đâu", ông nói.

Với giới siêu giàu, "hạnh phúc nhất có lẽ là khi họ cảm thấy đã làm được điều gì đó có ích cho thế giới, và đối xử với những người xung quanh bằng sự quan tâm, tử tế. Điều này thực ra không quá cao siêu", Bartram cho biết.

Elon Musk là người có nhiều tham vọng, từ không gian, năng lượng đến trí tuệ nhân tạo. Ông đặt mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa thông qua SpaceX, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện và năng lượng sạch với Tesla.

Gần đây, Musk đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo, thông qua startup xAI. Ông còn điều hành Neuralink - phát triển công nghệ cấy chip não nhằm kết nối trực tiếp não người với máy tính; The Boring Company - đào hầm ngầm để giảm ùn tắc đô thị và Starlink - cung cấp Internet vệ tinh toàn cầu, đặc biệt tại các khu vực hạ tầng viễn thông còn hạn chế.

Hà Thu (theo AFP, BI)