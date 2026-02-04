Elon Musk thành người đầu tiên có tài sản vượt 800 tỷ USD

Sau khi sáp nhập xAI vào SpaceX, Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản 800 tỷ USD.

Tạp chí Forbes ngày 3/2 ước tính tài sản của Elon Musk tăng 84 tỷ USD lên 852 tỷ USD. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi Musk cho biết công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã mua lại startup trí tuệ nhân tạo xAI.

Sau sáp nhập, công ty mới được định giá 1.250 tỷ USD. Forbes ước tính Musk hiện nắm 43% cổ phần tại công ty hợp nhất, trị giá 542 tỷ USD.

Trước đó, Musk nắm 42% cổ phần SpaceX, trị giá 336 tỷ USD. Ông cũng sở hữu khoảng 49% cổ phần xAI, trị giá 122 tỷ USD.

Elon Musk tại sự kiện ở thành phố Lancaster, bang Pennsylvania tháng 10/2025. Ảnh: AFP

SpaceX hiện là tài sản giá trị nhất của Musk, bỏ xa các khoản nắm giữ khác. Ông còn sở hữu 12% cổ phần hãng xe điện Tesla, trị giá 178 tỷ USD, cùng các quyền chọn cổ phiếu trị giá thêm 124 tỷ USD nữa. Con số này chưa bao gồm gói thù lao kỷ lục mà cổ đông Tesla thông qua tháng 11/2025, có thể mang lại cho Musk số cổ phiếu trị giá tối đa 1.000 tỷ USD trong 10 năm tới.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm hai công ty của Musk sáp nhập. Tháng 3 năm ngoái, Musk công bố hợp nhất xAI với X. Khi đó, xAI được định giá 80 tỷ USD, còn X là 33 tỷ USD. Tuy nhiên, việc Musk vừa là người mua vừa là người bán trong các thương vụ này đã làm dấy lên câu hỏi về mức định giá ông đưa ra.

Dù vậy, SpaceX được kỳ vọng làm IPO cuối năm nay. Việc này sẽ khiến công ty phải chịu sự giám sát của thị trường đại chúng.

Năm qua, Musk liên tiếp lập kỷ lục mới về giá trị tài sản. Tháng 10/2025, ông trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, sau khi giá cổ phiếu Tesla gần như tăng gấp đôi trong 5 tháng kể từ khi Musk thông báo sẽ rời Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) để tập trung nhiều hơn cho hãng xe điện.

Đến ngày 15/12, Musk tiếp tục trở thành người đầu tiên đạt mốc 600 tỷ USD, sau khi nhà đầu tư định giá công ty hàng không vũ trụ SpaceX ở mức 800 tỷ USD, gấp đôi so với hồi tháng 8/2025.

Bốn ngày sau, tài sản của Musk tăng lên 700 tỷ USD, khi Tòa án Tối cao bang Delaware đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới, giúp Musk được nhận gói thưởng cổ phiếu trị giá hơn 100 tỷ USD từ Tesla.

Tài sản của Musk hiện cao hơn người giàu thứ hai thế giới - đồng sáng lập Google Larry Page tới 578 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters, Forbes)