Elon Musk 'khoe' chip AI Tesla AI5

Elon Musk cho biết mẫu chip Tesla AI5 nhanh gấp 40 lần phiên bản tiền nhiệm AI4, được sử dụng cho xe Tesla, robot Optimus và trung tâm dữ liệu xAI.

"Chúc mừng đội ngũ Tesla AI hoàn thành thiết kế chip AI5", Musk viết trên X ngày 15/4. "AI 6, Dojo 3 và các mẫu chip thú vị khác cũng đang được phát triển".

Ông cũng cảm ơn TSMC và Samsung đảm nhiệm việc sản xuất chip mới. "Đây sẽ là một trong những chip AI được sản xuất nhiều nhất từ trước đến nay", tỷ phú Mỹ nhấn mạnh.

Theo hình ảnh được Musk chia sẻ, AI5 có một mạch tích hợp ASIC khá nhỏ bao quanh bởi 12 gói chip nhớ từ SK Hynix (nhiều khả năng sử dụng công nghệ GDDR6 hoặc GDDR67). Theo Tom's Hardware, thông số này cho thấy chip có giao diện đầu vào/ra (I/O Interfacing) của bộ nhớ khá rộng.

Trong vi xử lý và vi điều khiển, I/O Interfacing được đánh giá quan trọng, mục đích đảm bảo việc truyền tải dữ liệu và thông tin hiệu quả giữa các thành phần bên trong và bên ngoài của một hệ thống máy tính. Do đó, nếu thực sự AI5 có 12 gói nhớ GDDR6/7, chip sẽ có giao diện bộ nhớ 384 bit. Tùy thuộc loại bộ nhớ được sử dụng, nó có thể cung cấp băng thông bộ nhớ từ 768 GB/giây đến 1.536 GB/giây.

Musk cho biết AI5 vừa "hoàn thiện thiết kế", tức thiết kế chip cuối cùng mới được gửi đến nhà máy sản xuất, nhưng hình ảnh cho thấy bộ xử lý đã được chế tạo với ký hiệu "KR 2613", tức đã đóng gói vào tuần thứ 13 của năm 2026.

Chip Tesla AI5. Ảnh: X/Elon Musk

Tesla chưa công bố hiệu năng của AI5. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính quý III/2025, Musk nhấn mạnh chip được cải tiến đáng kể so với AI4. "Tôi nghĩ, đội ngũ kỹ sư Tesla đang thực sự thiết kế một mẫu chip AI đáng kinh ngạc", ông nói khi đó. "AI5 sẽ tốt hơn AI4 đến 40 lần. Nhờ loại bỏ phần cứng lỗi thời, Tesla thực sự có thể tích hợp AI5 vào một nửa diện tích, đồng thời tăng tốc kết nối bộ nhớ, các lõi CPU Arm và các khối PCIe".

Thông báo hôm 15/4 của Musk cũng cho thấy Tesla chưa từ bỏ tham vọng xây dựng dự án siêu máy tính Dojo 3. Tháng 8/2025, một số nguồn tin cho biết nhóm phụ trách dự án "đã bị bỏ rơi". Peter Bannon, đứng đầu dự án Dojo tại Tesla, khi đó cũng nghỉ hưu.

Nhưng đầu năm nay, tỷ phú thông báo Tesla đang đẩy mạnh dự án này và sử dụng hoàn toàn chip tự phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia. "Thiết kế AI5 ở trạng thái rất tốt, cho phép chúng tôi dồn nguồn lực trở lại cho Dojo 3", Musk viết trên X ngày 21/1.

Dojo 3 sẽ là siêu máy tính đầu tiên do Tesla tự chế tạo chỉ sử dụng phần cứng nội bộ. Trước đó, bản tiền nhiệm Dojo và Dojo 2 vẫn sử dụng thiết kế hỗn hợp giữa chip tự phát triển và bộ xử lý đồ họa của Nvidia. Điểm nhấn của dự án nằm ở lộ trình ra mắt phần cứng với tốc độ "chóng mặt". Theo Musk, Dojo 3 sử dụng chip AI5, AI6 và AI7 với chu kỳ phát hành 9 tháng một lần, dù giới chuyên gia lo ngại việc xây dựng một kiến trúc hoàn toàn mới trong thời gian ngắn như vậy rất khó khăn, nếu không muốn nói bất khả thi.

Siêu máy tính Dojo 3 không chỉ dùng cho xử lý dữ liệu trên xe tự lái FSD (Full Self-Driving). Musk hé lộ siêu máy tính sẽ được áp dụng cho AI ngoài không gian. Dù vậy, giới chuyên gia vẫn thận trọng về khả năng thành công của Dojo 3.

Dojo 1 từng được đánh giá là siêu máy tính mạnh nhất khi ra mắt nhưng sau đó bị Nvidia vượt mặt, còn Dojo 2 bị hủy bỏ giữa chừng. Nếu thuận lợi, Dojo 3 sẽ giúp Tesla tự chủ hoàn toàn về hạ tầng AI, giảm chi phí vận hành hàng tỷ USD mỗi năm và củng cố vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên xe thông minh. Musk thậm chí tuyên bố Tesla sẽ sản xuất chip AI với sản lượng lớn hơn tất cả các hãng chip khác cộng lại.

Bảo Lâm tổng hợp