Musk: 'Tesla sẽ có nhà máy sản xuất chip 2 nm'

Tỷ phú Elon Musk cho rằng ngành bán dẫn đang xây phòng sạch sai cách và Tesla sẽ có nhà máy chip 2 nm cho phép ăn uống bên trong.

"Tôi nghĩ họ đang sai lầm về phòng sạch (clean room) trong các nhà máy sản xuất chip hiện đại. Tôi đặt cược Tesla sẽ có nhà máy sản xuất chip 2 nm, và tôi có thể ăn burger phô mai hay hút xì gà bên trong", Elon Musk, CEO Tesla, nói trên chương trình podcast Moonshots phát sóng tuần này.

Khi được hỏi liệu công ty đã phác thảo nhà máy chip và tìm ra cách bảo vệ các tấm wafer (tấm silicon mỏng dùng làm vật liệu nền) khỏi dầu mỡ từ burger chưa, Musk trả lời rằng chúng phải luôn đặt trong môi trường riêng. "Họ cần duy trì việc cách ly các tấm wafer trong toàn bộ quá trình", ông nói.

Elon Musk tham dự một diễn đàn đầu tư tại Washington hồi tháng 11/2025. Ảnh: AP

Theo Tom's Hardware, nhà máy sản xuất chip hiện đại là một cơ sở sản xuất tích hợp quy mô lớn, bao gồm các phòng sạch giúp xử lý tấm wafer, các tầng phụ chứa máy bơm chân không, hệ thống xử lý khí và xả thải, hành lang dịch vụ chuyên dụng cho bảo trì thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp hóa chất và quản lý chất thải tập trung, khu văn phòng và phòng điều khiển phục vụ công việc hành chính, kỹ thuật, giám sát.

Phòng sạch nằm tách biệt trong nhà máy và độ sạch trong phòng cần tuân theo các tiêu chuẩn ISO Class, quy định số lượng hạt trên mỗi mét khối (m3) không khí với những kích thước hạt khác nhau. Các hoạt động quan trọng nhất, ví dụ quang khắc siêu cực tím (EUV), cực tím sâu (DUV) hoặc tạo cổng tiên tiến, được thực hiện trong môi trường ISO Class 1 và 2. Phòng sạch ISO Class 3, cho phép tối đa 1.000 hạt kích thước trên 0,1 micromet mỗi m3 không khí, vẫn sạch hơn rất nhiều so với môi trường nhà máy thông thường.

Việc hút thuốc hoặc ăn bánh trong môi trường đạt tiêu chuẩn ISO Class 1-3 hoàn toàn không được phép vì sẽ tạo ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ hạt. Thực tế, chỉ một hơi thở của con người cũng tạo ra hàng triệu hạt cùng hơi ẩm, chưa kể đến sự ô nhiễm hữu cơ do vi khuẩn hoặc virus. Vì vậy, ngay cả khi cách ly tấm wafer và thiết bị, hơi thở của con người, chưa tính đến khói thuốc và hạt thức ăn, vẫn có thể tác động đến môi trường, từ đó ảnh hưởng đến gương EUV siêu nhạy và quy trình hóa học trong nhà máy.

Đây không phải lần đầu Musk đề cập đến nhà máy sản xuất chip. Tại cuộc họp cổ đông cuối năm ngoái của Tesla, ông đề xuất công ty xây dựng một nhà máy chip khổng lồ để đáp ứng tham vọng về AI và robot. Hiện tại, Tesla dựa vào các nhà sản xuất chip theo hợp đồng như TSMC và Samsung để đúc chip của mình. Elon Musk cũng đang cân nhắc hợp tác với công ty chip Intel của Mỹ.

Thu Thảo (Theo Tom's Hardware, Wccftech)