Elon Musk được khôi phục gói thù lao 56 tỷ USD

Gói thù lao Tesla trao cho Elon Musk năm 2018 bị một tòa án vô hiệu hóa gần 2 năm trước, nhưng đã được khôi phục ngày 19/12.

Tòa án Tối cao Delaware vừa ra phán quyết khôi phục gói thù lao mà hãng xe điện Tesla trao cho CEO Elon Musk năm 2018. Động thái này đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới hồi tháng 1/2024. Khi đó, thẩm phán cho rằng gói thù lao này là "con số không tưởng" và không công bằng với các cổ đông.

Theo thỏa thuận với các cổ đông năm 2018, Musk sẽ nhận gói thu nhập gồm quyền chọn mua 304 triệu cổ phiếu cho đến năm 2028, nếu Tesla đạt các mục tiêu về kết quả kinh doanh và vốn hóa. Số quyền chọn này được chia làm 12 đợt.

Tại năm 2018, gói thù lao có giá 56 tỷ USD. Hiện con số này là 139 tỷ USD, theo giá đóng cửa của cổ phiếu Tesla ngày 19/12.

Số cổ phiếu này sẽ giúp Musk có thêm quyền kiểm soát với Tesla. Đây là mối quan tâm chính của ông, kể cả sau khi cổ đông gần đây bỏ phiếu thông qua gói thù lao mới trị giá tới 1.000 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk tại Đồi Capitol. Ảnh: AFP

Tòa án Tối cao Delaware giải thích quyết định của tòa án cấp dưới "khiến Musk không được trả thù lao cho thời gian và công sức bỏ ra suốt 6 năm". Do tại đây, ông không nhận lương, chỉ nhận thưởng cổ phiếu tùy vào kết quả hoạt động của công ty.

"Đây là chiến thắng với Musk, vì ông ấy sẽ tăng quyền kiểm soát nhanh hơn", Gene Munster - Giám đốc Deepwater Asset Management - một nhà đầu tư vào Tesla cho biết.

Musk đã nhận đủ số quyền chọn trong gói năm 2018. Nếu thực thi toàn bộ, cổ phần của ông trong hãng xe điện sẽ tăng từ 12,4% hiện tại lên 18,1%. Trên X, Musk viết rằng ông đã được "minh oan".

Tesla năm nay thể hiện rõ mục tiêu giữ chân CEO trong bối cảnh công ty chuyển hướng từ chỉ bán xe điện sang bán xe tự lái và robot hình người. Ngoài gói thù lao 1.000 tỷ USD được cổ đông thông qua tháng trước, hồi tháng 8, hãng này còn thông báo sẽ trao cho Musk gói thưởng cổ phiếu mới trị giá 29 tỷ USD nếu gói năm 2018 không được khôi phục.

Trong một tài liệu hồi tháng 9, Tesla giải thích rằng họ cần cạnh tranh với các công ty riêng của Musk. Hãng xe điện cho biết các công ty khác của tỷ phú, chủ yếu là hãng hàng không vũ trụ SpaceX và startup xAI, hiện đóng góp phần lớn tài sản cho Musk. Vì thế, nếu Tesla trả cao hơn cho Elon Musk, ông có thể tập trung cho các công ty này.

"Phần lớn tài sản của Musk hiện đến từ các doanh nghiệp ngoài Tesla. Ông ấy đang có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn bao giờ hết", hãng cho biết. Gói thù lao mới là cần thiết để ngăn CEO Tesla "ưu tiên các công ty khác".

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản 679 tỷ USD, theo Forbes. Ông cũng là người đầu tiên sở hữu trên 600 tỷ USD.

