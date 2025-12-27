LG tạo robot hình người làm việc nhà

LG cho biết sẽ ra mắt robot hình người có tên CLOiD với đôi tay linh hoạt và trí tuệ nhân tạo hiểu cảm xúc để đảm nhận các công việc nhà.

Robot trợ lý gia đình LG CLOiD sẽ trình làng tại triển lãm công nghệ CES 2026 diễn ra vào đầu tháng 1/2026 ở Las Vegas. Robot được chế tạo để làm công việc nhà, giải phóng con người khỏi các công việc lặp đi lặp lại hàng ngày.

Điều này được đánh giá là một bước ngoặt đối với LG trong lĩnh vực robot gia đình. Công ty đã thử sức nhiều năm, nhưng chưa có sản phẩm nào thực sự thành công về mặt thương mại. Năm ngoái, hãng ra mắt mẫu robot có hai bánh xe nhưng bị đánh giá "vô dụng" dù có thiết kế dễ thương.

Việc ra mắt CLOiD cho thấy LG đang nghiêm túc tham gia cuộc đua robot hình người, nơi các công ty như Tesla hay Boston Dynamics đang chiếm ưu thế.

Hình ảnh hé lộ về CLOiD. Ảnh: LG

Robot được trang bị hai cánh tay với 7 bậc tự do, cử động đa hướng giống như tay người. Đặc biệt, mỗi bàn tay có 5 ngón hoạt động độc lập bằng động cơ riêng. LG tích hợp hệ thống điều khiển bên trong phần đầu của CLOiD với chipset chuyên dụng điều khiển giọng nói, cảm biến điều hướng, camera và màn hình hiển thị biểu cảm.

Khác với dòng robot tự động hóa thông thường, CLOiD vận hành dựa trên công nghệ Affectionate Intelligence được LG gọi là trí tuệ nhân tạo thấu cảm. Theo hãng, thay vì chỉ một công cụ cơ khí vô hồn, AI này được thiết kế để thấu hiểu và đồng cảm. Robot sẽ thu thập dữ liệu từ hệ sinh thái thiết bị điện tử trong nhà để nắm bắt thói quen, tâm trạng và nhu cầu của người dùng, từ đó đưa ra sự hỗ trợ chủ động mà không cần chờ câu lệnh. Qua quá trình sử dụng, CLOiD sẽ liên tục học hỏi để tinh chỉnh hành vi, giúp trải nghiệm hỗ trợ trở nên gần gũi và ít tính máy móc hơn.

Việc ra mắt CLOiD là một phần trong chiến lược biến robot thành ngành hàng tăng trưởng mới của LG. Hãng đã thành lập phòng thí nghiệm HS Robotics Lab, thuộc mảng Thiết bị gia dụng, để tập trung nghiên cứu các công nghệ khác biệt. Đại diện LG cho biết công ty đang thúc đẩy tầm nhìn về Ngôi nhà không lao động (Zero Labor Home), nơi máy móc đảm nhận hoàn toàn những việc không tên, giúp con người có thêm nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Để hiện thực hóa, LG cũng mở rộng hợp tác với các công ty robot hàng đầu thế giới và tăng cường nghiên cứu chung trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, LG vẫn giữ kín các thông số về thời lượng pin, tốc độ di chuyển và đặc biệt là mức giá. Thông tin chi tiết của sản phẩm sẽ được công bố tại CES 2026.

Huy Đức (theo Interesting Engineering)