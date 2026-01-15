Elite Việt tìm giới hạn mới tại VnExpress Marathon All-Star

Thay vì tranh giải, nhiều elite chọn VnExpress Marathon All-Star để đo lường giới hạn bản thân khi thi đấu cùng các VĐV mạnh nhất.

Trong các cuộc đua marathon, mục tiêu thi đấu của VĐV được chia thành nhiều loại. Có người muốn tranh thứ hạng, có người hướng đến mốc thành tích hoặc đơn giản là tìm trải nghiệm mới. Nhóm VĐV phong trào ưu tú (elite) là những người đã chinh phục ngưỡng thành tích nhất định. Khi tham gia một giải đấu, họ thường đặt mục tiêu cạnh tranh thứ hạng và giải thưởng.

Tuy nhiên, không giống các giải khác thuộc hệ thống VnExpress Marathon, All-Star không có giải nhóm tuổi. Ban tổ chức chỉ trao giải cho top 5 hai cự ly 21 và 42km. Điều này làm giảm cơ hội tranh giải với nhóm phong trào, nhất là nếu có các VĐV chuyên hoặc châu Phi tham dự. Tuy nhiên, nhiều elite phong trào như Doãn Oanh, Đan Quyết, Huỳnh Anh Khôi, Mỹ Duyên vẫn sẽ tham dự vì tính độc đáo của giải.

Doãn Oanh vừa đạt hạng 3 VM Hải Phòng với kết quả 2 tiếng 47 phút 57 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

"Tôi tham gia VM All-Star không vì mục tiêu giành giải thưởng. Giải này quy tụ nhiều VĐV đẳng cấp. Khi chạy cùng họ, tôi học được rất nhiều thứ, từ tinh thần thi đấu đến cách họ kiểm soát 'thế trận' và lựa chọn thời điểm bứt lên", Doãn Oanh chia sẻ. Oanh đang là chân chạy nữ phong trào số một Việt Nam với thành tích 2 tiếng 47 phút 51 giây.

Doãn Oanh chia sẻ, trong năm 2026, cô có kế hoạch chạy cự ly full marathon nhiều hơn. Trước đây, cô giáo thể dục Vĩnh Phúc thường chạy 21km. Mỗi năm, cô chỉ chạy 42km vài lần nếu đường đua có điều kiện lý tưởng. Sau khi tham dự All-Star mùa trước ở cự ly 21km và có trải nghiệm tích cực, nữ runner tiếp tục lựa chọn giải đấu này để chạy full marathon lần cuối trước Tết Nguyên Đán.

Phạm Thị Mỹ Duyên, người thường xuyên đứng bục lứa tuổi các giải VnExpress Marathon, thì cho rằng All-Star có tính độc đáo vì nhiều yếu tố. "Mỗi năm tại Việt Nam có hàng chục cuộc đua marathon lớn nhỏ. Cơ hội chạy để tranh giải không thiếu. Nhưng có một giải tổ chức quy củ, được chạy cùng dàn VĐV đẳng cấp, thì khá hiếm", cô nói.

Theo Duyên, khi chạy để cạnh tranh thứ hạng, cô thường điều chỉnh chiến thuật dựa trên đối thủ. Nhưng lâu dần, điều này sẽ khiến bản thân khó tiến bộ. Trong khi đó, chạy vì một cột mốc cụ thể như sub3, sub2:30... đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về tốc độ, khả năng phân phối sức và trạng thái thể lực. Khi đó, mỗi sai số nhỏ đều có thể khiến mục tiêu thời gian sụp đổ.

"Dẫu biết sẽ khó có phần thưởng lớn, tôi vẫn 'tất tay' với VM All-Star, vì mục tiêu sub3 ở giải lần này", Duyên nói.

Khôi Huỳnh kỳ vọng được học hỏi cách thi đấu của các VĐV đẳng cấp khi đến VM All-Star. Ảnh: VnExpress Marathon

Huỳnh Anh Khôi, chân chạy nam phong trào số một Việt Nam với thông số 2 tiếng 23 phút 32 giây, không đặt mục tiêu tranh giải dù được đánh giá đủ khả năng đứng bục tại All-Star.

"Tôi luôn bước vào cuộc đua với tâm thế thoải mái, chạy đúng sức của mình vì chưa biết đối thủ mạnh đến đâu", Khôi chia sẻ. Năm ngoái, All-Star quy tụ nhiều VĐV châu Phi có thành tích rất cao. Với Khôi, đó là cơ hội để quan sát, học hỏi cách họ thi đấu và kiểm soát cuộc đua.

"Tôi muốn tiến bộ hơn nữa. Chạy cùng những người mạnh và học hỏi họ là một cách để nâng trình", anh chia sẻ. Ngoài ra, nam runner sinh năm 2003 còn đến giải với mục tiêu tận hưởng không khí miền Bắc những ngày cận Tết.

Đan Quyết muốn trải nghiệm cung đường chạy tại Hòa Lạc. Ảnh: VnExpress Marathon

Còn Đan Quyết, cho biết lần đầu đến với VM All-Star chủ yếu để trải nghiệm môi trường thi đấu. Quyết từng tham dự các giải đấu quốc tế, trong số đó có Chicago Marathon - một trong bảy major marathon. Ở những giải như vậy, cơ hội tranh thưởng gần như không có, nhưng nam runner vẫn đến để trải nghiệm và thử thách bản thân.

Khi có một giải đấu mang thể thức tương tự tại Việt Nam, hội tụ nhiều yếu tố thi đấu thuận lợi và được tổ chức quy củ, Đan Quyết thừa nhận đây là dịp không thể bỏ qua với anh.

VMAll-Star sở hữu nhiều điều kiện hiếm có để runner theo đuổi thành tích. Giải diễn ra đầu tháng Hai, giai đoạn lạnh và khô nhất miền Bắc, với nền nhiệt 12-20 độ C, phù hợp cho marathon. Cung đường Hòa Lạc gần như bằng phẳng, mặt nhựa tốt, ít cua gắt và được khoá 100%. VĐV xuất phát theo wave, pacer, trạm nước, gel và điện giải bố trí hợp lý, mốc thời gian rõ ràng. Chuẩn đầu vào và môi trường cạnh tranh cao biến All-Star thành điểm đến lý tưởng để săn PR.

Lan Anh