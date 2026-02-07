Elite Việt hội tụ trước thềm VnExpress Marathon All-Star 2026

Vận động viên Lê Thị Lai (Anna Lê) rạng rỡ nhận race-kit cùng đồng đội sau khi di chuyển từ Nha Trang ra Hà Nội sớm một ngày. Là gương mặt từng gặt hái nhiều thành công ở các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon, cô đặt kỳ vọng sẽ lập kỷ lục cá nhân (PR) mới cho cự ly 21km trên cung đường Thủ đô lần này.