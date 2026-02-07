Elite Việt hội tụ trước thềm VnExpress Marathon All-Star 2026

Ban tổ chức bắt đầu phát bib và vật phẩm từ 9h tại trung tâm thương mại The LinC, khu đô thị ParkCity Hanoi. Giải năm nay thu hút 1.500 VĐV trong nước và quốc tế, những người đã vượt qua tiêu chuẩn khắt khe về thành tích để góp mặt tại đường đua All-Star.
Để có tấm vé dự giải, VĐV nam cần hoàn thành 42km dưới 4 giờ hoặc 21km dưới 2 giờ; VĐV nữ là dưới 5 giờ full marathon hoặc dưới 2 giờ 30 phút half marathon. Vì thế, tấm vé dự All-Star giống như một sự ghi nhận nỗ lực tập luyện nghiêm túc đối với runner.
Hai ứng cử viên nặng ký Edwin Kiptoo và Hoàng Nguyên Thanh kiểm tra thông tin race-kit tại khu vực expo. Trong khi chân chạy Kenya quyết tâm cạnh tranh ngôi vị cao nhất cự ly 21km nam, "ông vua marathon" Việt Nam đánh giá đây là giải đấu mang tính tuyển chọn cao, quy tụ những bước chạy tinh hoa của cộng đồng.
Ông Đoàn Ngọc Hải lần đầu tham dự giải đấu với mục tiêu hoàn thành cự ly 42km trong khoảng 4 tiếng 10 phút đến 4 tiếng 30 phút. Runner kỳ cựu này nhận định VnExpress Marathon All-Star đang góp phần định hình chuẩn mực mới cho phong trào chạy bộ Việt Nam, từ điều kiện tham dự đến chất lượng tổ chức.
Vận động viên Lê Thị Lai (Anna Lê) rạng rỡ nhận race-kit cùng đồng đội sau khi di chuyển từ Nha Trang ra Hà Nội sớm một ngày. Là gương mặt từng gặt hái nhiều thành công ở các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon, cô đặt kỳ vọng sẽ lập kỷ lục cá nhân (PR) mới cho cự ly 21km trên cung đường Thủ đô lần này.
Dàn VĐV elite Hồng Lệ, Đoàn Thu Hằng, Huỳnh Anh Khôi... cùng nhau nhận bib thi đấu. Tại mùa giải All-Star năm ngoái, Hồng Lệ từng gây ấn tượng khi giành ngôi vô địch 42km nữ với thời gian 2 tiếng 44 phút 45 giây, nhanh hơn thành tích cũ hai phút.
Nữ runner Trang Nguyễn check-in cùng bib 42km của giải. Ở giải này, các VĐV nữ đối mặt mốc giới hạn thời gian (COT) rất thử thách cho cự ly full marathon là 4 tiếng 30 phút, tức họ phải chạy với tốc độ 6 phút 24 giây mỗi km.
Chị Carolyn Jeziorski, giáo viên người Mỹ đang sống tại Hà Nội, háo hức chuẩn bị cho hành trình thử thách bản thân. Chị lựa chọn giải đấu này để trải nghiệm cảm giác chinh phục một trong những cung đường chạy đẳng cấp và hội tụ nhiều đối thủ mạnh nhất Việt Nam.
Chị Đoàn Thị Nhung cùng các thành viên câu lạc bộ Dương Nội Runner ấn tượng với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức tại khu vực expo. Chị chia sẻ mục tiêu tham dự là để tận hưởng niềm vui khỏe và có cơ hội sải bước cùng những thần tượng lớn trong giới chạy bộ.
Anh Trần Đức dẫn đầu đoàn 10 thành viên câu lạc bộ Yên Bái Runner đến chinh phục "ngôi đền tốc độ" All-Star. Theo anh, cung đường chạy lý tưởng và sự góp mặt của dàn elite là động lực lớn để các runner phong trào nỗ lực lập PR mới.
Khu expo cũng được bố trí những gian hàng để runner mua sắm thiết bị thi đấu, dinh dưỡng để chuẩn bị cho cuộc đua vào ngày hôm sau.
Minh Ngọc
Ảnh: VnExpress Marathon